Гроссі скликає екстрене засідання МАГАТЕ після американських ударів по Ірану

Атака США на Іран

Нагадаємо, в ніч на 22 червня президент Дональд Трамп неочікувано оголосив, що США приєднаються до війни проти Ірану. Американські сили атакували три ядерні об'єкти в Ірані - у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

По цих самих іранських ядерних обʼєктах Ізраїль завдавав ударів з 13 червня.

При цьому Трамп також пригрозив Тегерану новими ударами і закликав утриматися від заходів у відповідь.

Іран вже зранку випустив ракети по Ізраїлю, влучання зафіксовані у кількох містах.

При цьому, за даними NBC News, у Трампа готуються, що Іран може помститися і завдати ударів по американських об'єктах протягом 48 годин.

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