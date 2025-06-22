Гросси созывает экстренное заседание МАГАТЭ после американских ударов по Ирану

Атака США на Иран

Напомним, в ночь на 22 июня президент Дональд Трамп неожиданно объявил, что США присоединятся к войне против Ирана. Американские силы атаковали три ядерных объекта в Иране - в Фордо, Натанзе и Исфахане.

По этим же иранским ядерным объектам Израиль наносил удары с 13 июня.

При этом Трамп также пригрозил Тегерану новыми ударами и призвал воздержаться от ответных мер.

Иран уже утром выпустил ракеты по Израилю, попадания зафиксированы в нескольких городах.

При этом, по данным NBC News, у Трампа готовятся, что Иран может отомстить и нанести удары по американским объектам в течение 48 часов.

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