Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Гроссі попередив Трампа: угода з Іраном без МАГАТЕ - це лише ілюзія

07:09 22.04.2026 Ср
3 хв
У МАГАТЕ побоюються, що Тегеран обдурить Трампа
aimg Пилип Бойко
Фото: голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)

Будь-яка ядерна угода між США та Іраном перетвориться на "ілюзію", якщо до процесу не залучать міжнародних інспекторів. Без жорсткого контролю обіцянки Тегерана не мають жодної ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі виданню The Telegraph.

Читайте також: Іран робить висновки з війни в Україні для підготовки до майбутніх конфліктів, - FT

Мирні домовленості на папері не гарантують безпеки, заявив Гроссі. Лише його відомство здатне надати об'єктивну картину того, що відбувається на закритих іранських об'єктах.

"Без перевірки будь-яка угода не є угодою. Це ілюзія угоди або обіцянка, виконання якої невідоме", - пояснив очільник МАГАТЕ.

Гроссі наголосив, що МАГАТЕ досконало знає кожен атомний об'єкт в Ірані й це дозволяє забезпечити повну неупередженість. Якщо сторони спробують домовитися кулуарно, світ не отримає реальних гарантій. Гроссі сумнівається, що будь-який інший механізм, крім перевірок МАГАТЕ, зможе підтвердити виконання зобов'язань.

План Трампа та загрози військового вторгнення

Також гендиректор МАГАТЕ розкритикував можливість забрати збагачений уран в Ірану силою. Гроссі визнає: армія США має для цього ресурси, проте фізичне вилучення палива - це технічне пекло.

Військова операція несе в собі колосальні виклики. Потрібно не просто зайти на об’єкт, а безпечно маніпулювати небезпечними речовинами.

Головні проблеми силового сценарію за Гроссі:

  • складна логістика: маніпулювати та переміщувати радіоактивні матеріали вкрай делікатно;
  • структурні руйнування: будівлі після бомбардувань стають нестабільними, що блокує доступ до сховищ;
  • ризики розповсюдження: будь-яка помилка під час атаки може спровокувати катастрофу.

"Ядерне доміно": хто наступний у черзі за бомбою

Найбільший страх МАГАТЕ - ядерні перегони у вигляді "доміно". Країни дедалі частіше задумуються про власний "ядерний щит", що може призвести до небезпечної епохи фрагментації.

Гроссі виділив низку держав, де вже тривають дискусії про власну зброю:

  • Польща, Південна Корея та Японія (активно обговорюють розробку);
  • Туреччина, Саудівська Аравія та Швеція (розглядають таку можливість).

"Йдуть розмови про "дружнє розповсюдження". Усе це викликає у мене занепокоєння, бо я вважаю, що світ із 20 або більше державами, що володіють ядерною зброєю, був би надзвичайно небезпечним", - заявив директор МАГАТЕ.

Що відомо про іранський збагачений уран

Ядерна програма Ірану та збагачений уран вагою понад 400 кг є основними темами переговорів між Вашингтоном та Тегераном. Трамп заявляє, що обов'язково вивезе весь "ядерний пил за допомогою екскаваторів" до США.

Разом з тим в Тегерані стверджують, що про збагачений уран в рамках переговорів не може йти й мови. Там не збираються віддавати уран Штатам.

Тим часом Пекін пропонує "зійтись по середині": вивезти іранський уран до Китаю. Або "розбавити" його до стану, коли його можна бути використовувати тільки для живлення АЕС, а не для зброї.

