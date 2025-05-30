Грошова допомога від NRC: як дізнатися, чи отримаєте 10 тисяч гривень

Норвезька рада у справах біженців (NRC) відновила грошову допомогу для українців. Прийом заявок завершено, вже доступна перевірка статусу.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на NRC.
Прийом заявок на отримання грошової допомоги NRC в Україні тривав з 19 по 27 травня 2025 року. Програма надає фінансову підтримку найбільш вразливим домогосподарствам, які постраждали від війни.
Сума допомоги - 10 800 гривень на особу, максимум - на п’ять осіб у домогосподарстві.
28 травня на офіційній платформі NRC з’явився інструмент самоперевірки заявки. Він дозволяє дізнатися актуальний статус вашої заяви.
Для цього потрібно:
SMS та повідомлення у WhatsApp із кодом заявки (скриншот: NRC)
У разі важливих змін ви отримаєте SMS або повідомлення у WhatsApp з проханням перевірити статус.
Без ID перевірити статус неможливо. Зберігайте код у безпечному місці.
Якщо користуєтеся WhatsApp - переконайтеся, що додаток встановлено на телефон із вказаним номером.
Через навантаження система може працювати із затримками - повторіть перевірку пізніше.
Пріоритет в отриманні грошової допомоги від NRC надається тим, хто:
Усі заявки проходять перевірку на соціально-економічну вразливість. Якщо ви вже отримували допомогу менш ніж пів року тому, заявка може бути відхилена.
Важливо пам’ятати, що подання заявки не гарантує автоматичного отримання допомоги. Процес розгляду займає 5-6 тижнів, або довше - у разі помилок у заявці.
Заявка є безкоштовною, а подати її можна лише через офіційну платформу.
Нагадаємо, в Україні працюють державні та міжнародні програми підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вони передбачають фінансову допомогу, компенсацію за оренду житла, субсидії, можливості для навчання, перекваліфікації та працевлаштування. У пріоритеті - допомога найбільш уразливим категоріям населення.
Для отримання підтримки необхідно мати статус ВПО та подати заявку через "Дію", ЦНАП або інші офіційні платформи. Наразі уряд працює над створенням єдиного цифрового порталу для доступу до всіх програм.
Також громадяни, які прихистили переселенців у своїх домівках, можуть отримати компенсацію від держави.
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