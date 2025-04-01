Українці можуть отримати компенсацію за житло для переселенців: що потрібно знати

Українці, які безкоштовно розміщують переселенців, можуть отримати компенсацію від держави. Подати заявку на виплати можна онлайн та офлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

В Україні продовжує діяти соціальна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб. Громадяни, які безкоштовно надають житло переселенцям, можуть отримати компенсацію від держави.

Для цього працює вебресурс "Прихисток", де українці можуть запропонувати житло, а ВПО - знайти тимчасовий прихисток.

За постановою Кабміну, з 1 березня 2025 року розгляд нових звернень про призначення компенсації за розміщення ВПО здійснює Пенсійний фонд України.

Для отримання виплат потрібно подати відповідну заявку. Документи можуть подаватись у паперовому або електронному вигляді, зокрема через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Компенсація призначається власнику житла на шість місяців та автоматично продовжується на наступні шість місяців після проведення перевірки права на призначення компенсації. Виплата становить 450 гривень на одну розміщену особу.

Компенсація не призначається не виплачується, якщо: