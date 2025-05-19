NRC знову виплачує гроші українцям: хто отримає допомогу і як подати заявку
Норвезька рада у справах біженців (NRC) з 19 травня знову надає грошову допомогу українцям. Реєстрація на платформі NeedAid вже відкрита.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Норвезької ради у справах біженців.
Подати заявку можна до 17:00 вівторка, 27 травня 2025 року. Програма спрямована на підтримку домогосподарств, які постраждали від війни, і цього разу має кілька важливих оновлень.
Заявка подається онлайн за посиланням.
Хто може подати заявку
Перевага надається домогосподарствам, які:
- проживають у районах, де ведуться бойові дії;
- були змушені залишити дім через війну;
- повернулися на деокуповані території.
Кожна заявка проходить перевірку соціально-економічної вразливості. Це дозволяє визначити, хто найбільше потребує допомоги, і справедливо розподілити обмежені ресурси NRC.
Важливі умови участі
Допомога не надається, якщо заявник або хтось із домогосподарства вже отримував грошову допомогу від NRC або інших організацій менше ніж 6 місяців тому.
В одній заявці можна вказати не більше 5 осіб. Якщо в домогосподарстві більше людей - потрібно подати дві окремі заявки, у кожній з яких має бути хоча б одна особа віком від 18 років.
Жодна особа не повинна повторюватися у кількох заявках. Інакше система автоматично видалить повторні звернення.
До розгляду береться лише перша подана заявка. Всі наступні спроби будуть автоматично відхилені.
Безпека та шахрайство
NRC ніколи не запитує PIN-кодів, CVV або оплати за участь у програмах. Уся інформація подається виключно через офіційний сайт NeedAid або Facebook-сторінку NRC.
В організацію наголошують, що не можна передавати свої особисті чи банківські дані незнайомим особам, навіть якщо вони пропонують допомогу з подачею заявки.
Документи та перевірка заявки
Для подачі заявки необхідно мати:
- чіткі, кольорові, горизонтальні фото документів;
- скріншоти мають містити всю важливу інформацію;
- рекомендується вказати електронну адресу - це допоможе отримати зворотний зв’язок.
Після 27 травня ви отримаєте новий код для перевірки статусу заявки. Раніше надані коди більше не дійсні.
Важливо пам’ятати, що домогосподарство - це група людей, які проживають разом і мають спільний бюджет. Це можуть бути як родичі, так і просто співмешканці.
Контакти NRC
Гаряча лінія: 0 800 302 007;
E-mail: ua.info@nrc.no;
Viber: NRC Україна.
Нагадаємо, в Україні діють державні та міжнародні програми підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вони охоплюють грошову допомогу, компенсацію за оренду житла, субсидії, навчання, перекваліфікацію й підтримку у працевлаштуванні. Пріоритет - найуразливішим категоріям. Щоб отримати допомогу, треба мати статус ВПО та подати заяву через "Дію", ЦНАП чи інші офіційні канали. Уряд готує єдиний цифровий портал для доступу до всіх програм.
Крім того, українці, які прихистили у себе вдома переселенців, можуть отримати грошову компенсацію від держави.
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