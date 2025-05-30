Денежная помощь от NRC: как узнать, получите ли вы 10 тысяч гривен

Прием заявок на получение денежной помощи NRC в Украине длился с 19 по 27 мая 2025 года. Программа оказывает финансовую поддержку наиболее уязвимым домохозяйствам, пострадавшим от войны.

Сумма помощи - 10 800 гривен на человека, максимум - на пять человек в домохозяйстве.

Как проверить статус заявки

28 мая на официальной платформе NRC появился инструмент самопроверки заявки. Он позволяет узнать актуальный статус вашего заявления.

Для этого нужно:

перейти на страницу проверки (ссылка на платформу NRC);

ввести код заявки (ID) - вы получили его при регистрации;

ввести номер телефона, указанный в заявке;

нажать кнопку "Проверить статус" - система покажет обновленную информацию.



SMS и сообщение в WhatsApp с кодом заявки (скриншот: NRC)

В случае важных изменений вы получите SMS или сообщение в WhatsApp с просьбой проверить статус.

Важно помнить

Без ID проверить статус невозможно. Храните код в безопасном месте.

Если пользуетесь WhatsApp - убедитесь, что приложение установлено на телефон с указанным номером.

Из-за нагрузки система может работать с задержками - повторите проверку позже.

Кто имел право подавать заявку

Приоритет в получении денежной помощи от NRC предоставляется тем, кто:

проживает на территориях боевых действий;

был вынужден покинуть дом;

вернулся на деоккупированные территории.

Все заявки проходят проверку на социально-экономическую уязвимость. Если вы уже получали помощь менее полугода назад, заявка может быть отклонена.

Важно помнить, что подача заявки не гарантирует автоматического получения помощи. Процесс рассмотрения занимает 5-6 недель, или дольше - в случае ошибок в заявке.

Заявка является бесплатной, а подать ее можно только через официальную платформу.