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Денежная помощь от NRC: как узнать, получите ли вы 10 тысяч гривен

Фото: Денежная помощь от NRC (НБУ)
Автор: Татьяна Веремеева

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) возобновил денежную помощь для украинцев. Прием заявок завершен, уже доступна проверка статуса.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на NRC.

Прием заявок на получение денежной помощи NRC в Украине длился с 19 по 27 мая 2025 года. Программа оказывает финансовую поддержку наиболее уязвимым домохозяйствам, пострадавшим от войны.

Сумма помощи - 10 800 гривен на человека, максимум - на пять человек в домохозяйстве.

Как проверить статус заявки

28 мая на официальной платформе NRC появился инструмент самопроверки заявки. Он позволяет узнать актуальный статус вашего заявления.

Для этого нужно:

  • перейти на страницу проверки (ссылка на платформу NRC);
  • ввести код заявки (ID) - вы получили его при регистрации;
  • ввести номер телефона, указанный в заявке;
  • нажать кнопку "Проверить статус" - система покажет обновленную информацию.


SMS и сообщение в WhatsApp с кодом заявки (скриншот: NRC)

В случае важных изменений вы получите SMS или сообщение в WhatsApp с просьбой проверить статус.

Важно помнить

Без ID проверить статус невозможно. Храните код в безопасном месте.

Если пользуетесь WhatsApp - убедитесь, что приложение установлено на телефон с указанным номером.

Из-за нагрузки система может работать с задержками - повторите проверку позже.

Кто имел право подавать заявку

Приоритет в получении денежной помощи от NRC предоставляется тем, кто:

  • проживает на территориях боевых действий;
  • был вынужден покинуть дом;
  • вернулся на деоккупированные территории.

Все заявки проходят проверку на социально-экономическую уязвимость. Если вы уже получали помощь менее полугода назад, заявка может быть отклонена.

Важно помнить, что подача заявки не гарантирует автоматического получения помощи. Процесс рассмотрения занимает 5-6 недель, или дольше - в случае ошибок в заявке.

Заявка является бесплатной, а подать ее можно только через официальную платформу.

Напомним, в Украине работают государственные и международные программы поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Они предусматривают финансовую помощь, компенсацию за аренду жилья, субсидии, возможности для обучения, переквалификации и трудоустройства. В приоритете - помощь наиболее уязвимым категориям населения.

Для получения поддержки необходимо иметь статус ВПЛ и подать заявку через "Дію", ЦПАУ или другие официальные платформы. Сейчас правительство работает над созданием единого цифрового портала для доступа ко всем программам.

Также граждане, которые приютили переселенцев в своих домах, могут получить компенсацию от государства.

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