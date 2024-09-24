Грошова допомога для переселенців: чи можуть вимагати повернути виплати

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. Але є випадки, коли виплати доведеться повернути.
Коли можуть вимагати повернути виплати ВПО - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати щомісяця грошову допомогу. Розмір виплат для дорослих становить 2 тисяч гривень, для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень.
Головна вимога для нарахування виплат є сукупний дохід родини. У розрахунку на одного члена сім'ї дохід не має перевищувати 9 444 гривень.
Грошова допомога повинна виплачуватися 15 та 28 числа щомісяця.
Згідно з пунктом 7-1 Порядку надання допомоги на проживання ВПО із 1 грудня 2023 року допомога не призначається/не виплачується на сім’ю, яка вперше звертається за її призначенням, якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час її отримання, один з членів сім'ї здійснив:
Тобто якщо один з членів сім'ї здійснив покупку, то отримувати виплати втрачає право вся сім'я.
У Порядку надання допомоги на проживання ВПО зазначається, що особа зобов’язана протягом 14 календарних днів після виникнення змін, які впливають на визначення права на отримання допомоги, поінформувати про це. Потрібно звернутися до органу соціального захисту або виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центр надання адміністративних послуг.
Якщо ВПО вчасно не повідомила про зміни у майновому становищі і відбулися нарахування грошей, то соцзахист може вимагати повернути отримані виплати.
Відповідний орган визначає обсяг неправомірно перерахованих коштів та має протягом 30 робочих днів повідомити про це отримувачу, надіславши повідомлення поштою чи за допомогою засобів електронного зв'язку.
Якщо отримувач добровільно не повертає виплати, то орган соцзахисту може стягнути кошти в судовому порядку.
Нагадаємо, що внутрішні переселенці можуть також отримати виплати від міжнародних організацій, зокрема від ООН. Детальніше про умови та суму допомоги - у матеріалі РБК-Україна.
Також РБК-Україна розповідало, на яку допомогу, крім фінансової, можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи.
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