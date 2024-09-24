Денежная помощь для переселенцев: могут ли требовать вернуть выплаты

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Какой размер выплат ВПЛ

Внутренне перемещенные лица в Украине могут получить ежемесячное пособие. Размер выплат для взрослых составляет 2 тысячи гривен, для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен.

Главное требование для начисления выплат - совокупный доход семьи. В расчете на одного члена семьи доход не должен превышать 9 444 гривен.

Денежная помощь должна выплачиваться 15 и 28 числа ежемесячно.

Кого из ВПЛ могут лишить выплат

Согласно пункту 7-1 Порядка предоставления помощи на проживание ВПЛ с 1 декабря 2023 года пособие не назначается/не выплачивается на семью, которая впервые обращается за ее назначением, если в течение трех месяцев перед обращением или во время его получения один из членов семьи осуществил:

операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты (или банковских металлов) на сумму от 100 тысяч гривен (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских (в том числе реабилитационных, протезирования), социальных и/или образовательных услуг);

или совершила покупку имущества на общую сумму, превышающую 100 тысяч гривен;

или имеет депозит на эту сумму.

То есть если один из членов семьи совершил покупку, то получать выплаты теряет право вся семья.

Когда могут потребовать вернуть выплаты

В Порядке предоставления помощи на проживание ВПЛ отмечается, что лицо обязано в течение 14 календарных дней после возникновения изменений, влияющих на определение права на получение пособия, проинформировать об этом. Следует обратиться в орган социальной защиты или исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или центр предоставления административных услуг.

Если ВПЛ своевременно не сообщила об изменениях в имущественном положении и произошли начисления денег, то соцзащита может потребовать вернуть полученные выплаты.

Соответствующий орган определяет объем неправомерно перечисленных средств и должен в течение 30 рабочих дней сообщить об этом получателю, отправив сообщение по почте или с помощью средств электронной связи.

Если получатель добровольно не возвращает выплаты, орган соцзащиты может взыскать средства в судебном порядке.