Грошова допомога до Дня Незалежності: хто з українців отримає і скільки

Раніше РБК-Україна писало, що Міноборони роз’яснило, як і хто може отримати грошове забезпечення військового, який зник безвісти або потрапив у полон. Виплати можливі лише за наявності особистого розпорядження або для родичів першої/другої черги. Подача документів - через ТЦК. Кошти виплачують щомісяця, але не у випадку добровільної здачі чи дезертирства.

Також ми розповідали, що родини військових, які загинули в російському полоні під час воєнного стану, отримають одноразову допомогу - 15 мільйонів гривень. ВР також подовжила термін для отримання компенсації за поранення до 1 року та оновила формулу розрахунку виплат у разі зміни групи інвалідності.

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