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Грошова допомога до Дня Незалежності: хто з українців отримає і скільки

Фото: НМТ-2025 в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

До Дня Незалежності України у 2025 році учасники бойових дій, ветерани та інші категорії громадян отримають щорічну разову грошову допомогу.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів України №486.

Хто отримає виплату і в якому розмірі:

  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні нацистських концтаборів - 1000 гривень;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концтаборів:
    - І група - 3100 гривень;
    - ІІІ група - 2900 гривень;
    - ІІІІ група - 2700 гривень;
  • особи з особливими заслугами перед Батьківщиною - 3100 гривень;
  • члени сімей загиблих військових, ветеранів війни, а також дружини/чоловіки, які не вступили у повторний шлюб - 650 гривень;
  • учасники війни, колишні в’язні, вивезені на примусові роботи, діти партизанів - 450 гривень.

Як отримати допомогу

Чинні військовослужбовці отримають виплату за місцем служби. Військові частини самі формують списки осіб зі статусом УБД.

Пенсіонери (ветерани війни) - виплата нараховується автоматично разом із серпневою пенсією.

Інші цивільні учасники бойових дій мають до 1 серпня звернутися до територіального органу Пенсійного фонду:

  • особисто у сервісному центрі чи ЦНАП,
  • поштою,
  • онлайн - через портал ПФУ з електронним підписом.

Виплата має надійти до 24 серпня.

Нагадаємо, ці щорічні виплати передбачені законами України "Про статус ветеранів війни" та "Про жертви нацистських переслідувань".

Раніше РБК-Україна писало, що Міноборони роз’яснило, як і хто може отримати грошове забезпечення військового, який зник безвісти або потрапив у полон. Виплати можливі лише за наявності особистого розпорядження або для родичів першої/другої черги. Подача документів - через ТЦК. Кошти виплачують щомісяця, але не у випадку добровільної здачі чи дезертирства.

Також ми розповідали, що родини військових, які загинули в російському полоні під час воєнного стану, отримають одноразову допомогу - 15 мільйонів гривень. ВР також подовжила термін для отримання компенсації за поранення до 1 року та оновила формулу розрахунку виплат у разі зміни групи інвалідності.

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