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Денежная помощь ко Дню Независимости: кто из украинцев получит и сколько

Фото: УМТ-2025 в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Ко Дню Независимости Украины в 2025 году участники боевых действий, ветераны и другие категории граждан получат ежегодную разовую денежную помощь.

Кто получит выплату и в каком размере:

  • участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей - 1000 гривен;
  • лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концлагерей:
    - І группа - 3100 гривен;
    - ІІІ группа - 2900 гривен;
    - ІІІІ группа - 2700 гривен;
  • лица с особыми заслугами перед Родиной - 3100 гривен;
  • члены семей погибших военных, ветеранов войны, а также жены/мужчины, которые не вступили в повторный брак - 650 гривен;
  • участники войны, бывшие узники, вывезенные на принудительные работы, дети партизан - 450 гривен.

Как получить помощь

Действующие военнослужащие получат выплату по месту службы. Воинские части сами формируют списки лиц со статусом УБД.

Пенсионеры (ветераны войны) - выплата начисляется автоматически вместе с августовской пенсией.

Другие гражданские участники боевых действий должны до 1 августа обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда:

  • лично в сервисном центре или ЦПАУ,
  • по почте,
  • онлайн - через портал ПФУ с электронной подписью.

Выплата должна поступить до 24 августа.

Напомним, эти ежегодные выплаты предусмотрены законами Украины "О статусе ветеранов войны" и "О жертвах нацистских преследований".

Ранее РБК-Украина писало, что Минобороны разъяснило, как и кто может получить денежное обеспечение военного, который пропал без вести или попал в плен. Выплаты возможны только при наличии личного распоряжения или для родственников первой/второй очереди. Подача документов - через ТЦК. Средства выплачивают ежемесячно, но не в случае добровольной сдачи или дезертирства.

Также мы рассказывали, что семьи военных, погибших в российском плену во время военного положения, получат единовременное пособие - 15 миллионов гривен. ВР также продлила срок для получения компенсации за ранения до 1 года и обновила формулу расчета выплат в случае изменения группы инвалидности.

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