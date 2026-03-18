Суспільство Освіта Гроші Зміни

Гроші на житло: як ветеранам з інвалідністю отримати виплату і які документи треба подати

08:00 18.03.2026 Ср
3 хв
Сума компенсації не є фіксованою. Від чого вона залежить?
aimg Василина Копитко
У разі погодження заявки гроші нараховують на спецрахунок (фото: Getty Images)

Забезпечення власним житлом залишається одним із пріоритетних напрямків державної підтримки ветеранів. Зокрема, особи з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи можуть отримати грошову компенсацію на купівлю оселі.

Про те, як працює програма субвенцій та які кроки потрібно зробити для отримання коштів, розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінветеранів у Facebook.

Читайте також: Житлові пільги для ветеранів: яку державну підтримку можуть отримати УБД у березні

Головне:

  • Хто має право: Ветерани та ветеранки з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи.
  • Перший крок: Обов'язкова постановка на квартирний облік за місцем проживання.
  • Як це працює: Держава виплачує грошову компенсацію на спецрахунок в "Ощадбанку", за яку можна самостійно придбати оселю.
  • Терміни: Придбати житло потрібно протягом 6 місяців після отримання коштів (для учасників бойових дій термін діє після закінчення воєнного стану).

Хто може скористатися програмою

Зараз діє Постанова Кабміну №719, яка регулює виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення. Вона розрахована на ветеранів та ветеранрок з інвалідністю І-ІІ групи, що настала внаслідок війни.

Покрокова інструкція: від обліку до купівлі

Квартирний облік: це фундамент для отримання допомоги. Потрібно стати на облік у виконавчому комітеті місцевої ради (міської чи селищної) за місцем проживання.

  • Документи: довідка про місце проживання (або ВПО), копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, документи членів сім'ї.
  • Термін: відповідь має надійти протягом місяця.

Подача документів на компенсацію: після взяття на облік зверніться до ЦНАПу або місцевого підрозділу з питань ветеранської політики.

  • До стандартного пакета додаються: заява, згода повнолітніх членів сім'ї, довідка про участь у бойових діях та рішення про взяття на квартирний облік.

Рішення комісії та відкриття рахунку: комісія розглядає заяву до 18 робочих днів. Після позитивного рішення необхідно відкрити спецрахунок в "Ощадбанку".

Отримання коштів: гроші надходять на рахунок після розподілу субвенцій Мінветеранів між обласними бюджетами. Сума розраховується індивідуально (враховується кількість членів сім'ї, регіон та вартість квадратного метра).

Придбання оселі: на вибір житла та укладання договору купівлі-продажу є 6 місяців після отримання коштів.

Для ветеранів, які перебувають на фронті, цей термін подовжується - 6 місяців після припинення воєнного стану.

Що впливає на розмір виплати

Сума компенсації не є фіксованою. Вона базується на формулі, що враховує:

  • Кількість осіб у родині заявника.
  • Групу інвалідності.
  • Опосередковану вартість житла у конкретному регіоні України.
  • Витрати на оформлення права власності.

Що робити у разі відмови

Якщо ви не знайшли себе у списках на виплату або отримали відмову, фахівці рекомендують:

  • Уточнити статус квартирного обліку.
  • Перевірити, чи всі документи були подані у повному обсязі.
  • Оскаржити неправомірне рішення у судовому порядку.

Читайте також про те, що уряд розширив житлові пільги для ветеранів. Відтепер захисники з ТОТ, ветерани-ВПО та звільнені з полону військові можуть отримати компенсацію за оренду житла.

Раніше ми писали про те, що в Україні вводять пільгові умови оренди державного та комунального майна для розміщення ВПО. Переселенці та благодійники зможуть облаштовувати житло у гуртожитках, санаторіях і квартирах, які не мають власників.

