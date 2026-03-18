Деньги на жилье: как ветеранам с инвалидностью получить выплату и какие документы нужно подать

Обеспечение собственным жильем остается одним из приоритетных направлений государственной поддержки ветеранов. В частности, лица с инвалидностью вследствие войны I-II группы могут получить денежную компенсацию на покупку жилья.
О том, как работает программа субвенций и какие шаги нужно сделать для получения средств, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook.
Главное:
Сейчас действует Постановление Кабмина №719, которое регулирует выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения. Оно рассчитано на ветеранов и ветеранок с инвалидностью I-II группы, наступившей вследствие войны.
Квартирный учет: это фундамент для получения помощи. Нужно стать на учет в исполнительном комитете местного совета (городского или поселкового) по месту жительства.
Подача документов на компенсацию: после постановки на учет обратитесь в ЦНАП или местное подразделение по вопросам ветеранской политики.
К стандартному пакету прилагаются: заявление, согласие совершеннолетних членов семьи, справка об участии в боевых действиях и решение о постановке на квартирный учет.
Решение комиссии и открытие счета: комиссия рассматривает заявление до 18 рабочих дней. После положительного решения необходимо открыть спецсчет в "Ощадбанке".
Получение средств: деньги поступают на счет после распределения субвенций Минветеранов между областными бюджетами. Сумма рассчитывается индивидуально (учитывается количество членов семьи, регион и стоимость квадратного метра).
Приобретение жилья: на выбор жилья и заключение договора купли-продажи есть 6 месяцев после получения средств.
Для ветеранов, находящихся на фронте, этот срок продлевается - 6 месяцев после прекращения военного положения.
Сумма компенсации не является фиксированной. Она базируется на формуле, которая учитывает:
Если вы не нашли себя в списках на выплату или получили отказ, специалисты рекомендуют:
