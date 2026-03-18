Деньги на жилье: как ветеранам с инвалидностью получить выплату и какие документы нужно подать

08:00 18.03.2026 Ср
3 мин
Сумма компенсации не является фиксированной. От чего она зависит?
aimg Василина Копытко
В случае согласования заявки деньги начисляют на спецсчет (фото: Getty Images)

Обеспечение собственным жильем остается одним из приоритетных направлений государственной поддержки ветеранов. В частности, лица с инвалидностью вследствие войны I-II группы могут получить денежную компенсацию на покупку жилья.

О том, как работает программа субвенций и какие шаги нужно сделать для получения средств, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минветеранов в Facebook.

Читайте также: Жилищные льготы для ветеранов: какую государственную поддержку могут получить УБД в марте

Главное:

  • Кто имеет право: Ветераны и ветеранки с инвалидностью вследствие войны I-II группы.
  • Первый шаг: Обязательная постановка на квартирный учет по месту жительства.
  • Как это работает: Государство выплачивает денежную компенсацию на спецсчет в "Ощадбанке", за которую можно самостоятельно приобрести жилье.
  • Сроки: Купить жилье нужно в течение 6 месяцев после получения средств (для участников боевых действий срок действует после окончания военного положения).

Кто может воспользоваться программой

Сейчас действует Постановление Кабмина №719, которое регулирует выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения. Оно рассчитано на ветеранов и ветеранок с инвалидностью I-II группы, наступившей вследствие войны.

Пошаговая инструкция: от учета до покупки

Квартирный учет: это фундамент для получения помощи. Нужно стать на учет в исполнительном комитете местного совета (городского или поселкового) по месту жительства.

  • Документы: справка о месте жительства (или ВПЛ), копия удостоверения лица с инвалидностью вследствие войны, документы членов семьи.
  • Срок: ответ должен поступить в течение месяца.

Подача документов на компенсацию: после постановки на учет обратитесь в ЦНАП или местное подразделение по вопросам ветеранской политики.

  • К стандартному пакету прилагаются: заявление, согласие совершеннолетних членов семьи, справка об участии в боевых действиях и решение о постановке на квартирный учет.

Решение комиссии и открытие счета: комиссия рассматривает заявление до 18 рабочих дней. После положительного решения необходимо открыть спецсчет в "Ощадбанке".

Получение средств: деньги поступают на счет после распределения субвенций Минветеранов между областными бюджетами. Сумма рассчитывается индивидуально (учитывается количество членов семьи, регион и стоимость квадратного метра).

Приобретение жилья: на выбор жилья и заключение договора купли-продажи есть 6 месяцев после получения средств.

Для ветеранов, находящихся на фронте, этот срок продлевается - 6 месяцев после прекращения военного положения.

Что влияет на размер выплаты

Сумма компенсации не является фиксированной. Она базируется на формуле, которая учитывает:

  • Количество человек в семье заявителя.
  • Группу инвалидности.
  • Опосредованную стоимость жилья в конкретном регионе Украины.
  • Расходы на оформление права собственности.

Что делать в случае отказа

Если вы не нашли себя в списках на выплату или получили отказ, специалисты рекомендуют:

  • Уточнить статус квартирного учета.
  • Проверить, все ли документы были поданы в полном объеме.
  • Обжаловать неправомерное решение в судебном порядке.

Читайте также о том, что правительство расширило жилищные льготы для ветеранов. Отныне защитники с ВОТ, ветераны-ВПЛ и освобожденные из плена военные могут получить компенсацию за аренду жилья.

Ранее мы писали о том, что в Украине вводят льготные условия аренды государственного и коммунального имущества для размещения ВПЛ. Переселенцы и благотворители смогут обустраивать жилье в общежитиях, санаториях и квартирах, которые не имеют собственников.

Больше по теме:
ЖильеВетераны