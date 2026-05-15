Гроші на заставу Єрмаку вже могли зібрати, але є проблема з переказами, - адвокат

"Я сподіваюся, що вся сума (на заставу Єрмаку зібрана - ред.)", - сказав Фомін.

За його словами, кошти вносить велика кількість людей, виникають певні затримки в банківській системі.

"Я зараз не можу сказати, чи всі кошти внесені. Але, на мою думку, якщо всі ті платежі, які роблять люди, зараховані, то ця сума має бути внесена", - додав захисник.

Адвокат також спростував чутки, що нібито зібрано тільки половину застави. Він наголосив, що сума вже точно перевищує 70 млн гривень, а в банку знаходяться платіжні доручення на решту коштів.

Крім того, Фомін повідомив, що особисто перерахував 5 млн гривень на підтримку свого підзахисного.

До речі, станом на 15:30 у ВАКС повідомляли РБК-Україна, що на заставу Єрмаку зібрали 54,8 млн гривень.