Гроші на заставу Єрмаку вже могли зібрати, але є проблема з переказами, - адвокат

Для колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака, ймовірно, вже зібрали необхідну суму застави в розмірі 140 млн гривень.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі"Новини.Live" заявив адвокат Ігор Фомін.
"Я сподіваюся, що вся сума (на заставу Єрмаку зібрана - ред.)", - сказав Фомін.
За його словами, кошти вносить велика кількість людей, виникають певні затримки в банківській системі.
"Я зараз не можу сказати, чи всі кошти внесені. Але, на мою думку, якщо всі ті платежі, які роблять люди, зараховані, то ця сума має бути внесена", - додав захисник.
Адвокат також спростував чутки, що нібито зібрано тільки половину застави. Він наголосив, що сума вже точно перевищує 70 млн гривень, а в банку знаходяться платіжні доручення на решту коштів.
Крім того, Фомін повідомив, що особисто перерахував 5 млн гривень на підтримку свого підзахисного.
До речі, станом на 15:30 у ВАКС повідомляли РБК-Україна, що на заставу Єрмаку зібрали 54,8 млн гривень.
Нагадаємо, цього тижня колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку повідомили про підозру. За версією слідства, він брав участь у схемі "відмивання" грошей на будівництві елітних приватних будинків під Києвом.
Йдеться про кооператив "Династія" в селі Козин Київської області, який колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов вирішив звести 2020 року.
Сам екскерівник ОП відкидає всі звинувачення на свою адресу і наголошує, що у нього немає жодних приватних будинків.
14 травня суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також для нього передбачили можливість внести заставу в розмірі 140 млн гривень.