Гроші вже прийшли. Люксембург виділив новий транш допомоги енергетиці України

"Додаткове фінансування є свідченням міжнародної єдності та солідарності Люксембургу з Україною і надходить у важливий момент – одразу після того, як Україна та її міжнародні партнери узгодили пріоритетні дії під час Конференції з відновлення України", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, отримані кошти будуть спрямовані на нагальні аварійні ремонти критичної інфраструктури, яка щодня зазнає пошкоджень внаслідок ударів РФ.

У Кабміні також зазначили, що від моменту запуску у квітні 2022 року Фонд мобілізував понад 1,16 млрд євро від більш ніж 33 донорів, що дозволило укласти понад 790 контрактів на постачання та укласти зобов’язань на суму 669 млн євро.