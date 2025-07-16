Гроші вже прийшли. Люксембург виділив новий транш допомоги енергетиці України

Уряд Люксембургу вніс додаткові 10 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, збільшивши загалом його розмір до 12 млн євро. Кошти у повному об'ємі вже надійшли в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України.
"Додаткове фінансування є свідченням міжнародної єдності та солідарності Люксембургу з Україною і надходить у важливий момент – одразу після того, як Україна та її міжнародні партнери узгодили пріоритетні дії під час Конференції з відновлення України", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
За його словами, отримані кошти будуть спрямовані на нагальні аварійні ремонти критичної інфраструктури, яка щодня зазнає пошкоджень внаслідок ударів РФ.
У Кабміні також зазначили, що від моменту запуску у квітні 2022 року Фонд мобілізував понад 1,16 млрд євро від більш ніж 33 донорів, що дозволило укласти понад 790 контрактів на постачання та укласти зобов’язань на суму 669 млн євро.
Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від так званої IT-коаліції поставку обладнання загальною вартістю майже 2 млн євро. Допомогу для ЗСУ профінансували Люксембург та Ісландія.
Минулого року Люксембург також долучився до ініціативи Коаліції дронів, створеної з метою розвитку промислового виробництва FPV-дронів в Україні та на Заході.
Також у липні минулого року Україна та Люксембург підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Підписання відбулося у Вашингтоні. В угоді вказано, що Люксембург надаватиме військову підтримку Україні, як у сухопутній та повітряній, так і в кіберелектромагнітній сферах.
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