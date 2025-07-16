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Деньги уже пришли. Люксембург выделил новый транш помощи энергетике Украины

Фото: Люксембург выделил новый транш помощи энергетике Украины (mev.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Правительство Люксембурга внесло дополнительные 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, увеличив в целом его размер до 12 млн евро. Средства в полном объеме уже поступили в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

"Дополнительное финансирование является свидетельством международного единства и солидарности Люксембурга с Украиной и поступает в важный момент - сразу после того, как Украина и ее международные партнеры согласовали приоритетные действия во время Конференции по восстановлению Украины", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, полученные средства будут направлены на неотложные аварийные ремонты критической инфраструктуры, которая ежедневно получает повреждения в результате ударов РФ.

В Кабмине также отметили, что с момента запуска в апреле 2022 года Фонд мобилизовал более 1,16 млрд евро от более чем 33 доноров, что позволило заключить более 790 контрактов на поставку и заключить обязательств на сумму 669 млн евро.

 

Помощь Украине от Люксембурга

Напомним, недавно Украина получила от так называемой IT-коалиции поставку оборудования общей стоимостью почти 2 млн евро. Помощь для ВСУ профинансировали Люксембург и Исландия.

В прошлом году Люксембург также присоединился к инициативе Коалиции дронов, созданной с целью развития промышленного производства FPV-дронов в Украине и на Западе.

Также в июле прошлого года Украина и Люксембург подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание состоялось в Вашингтоне. В соглашении указано, что Люксембург будет оказывать военную поддержку Украине, как в сухопутной и воздушной, так и в киберелектромагнитной сферах.

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