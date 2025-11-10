Гроші відмивали в офісі сім'ї Деркача: нові деталі схеми у сфері енергетики від НАБУ

Учасники масштабної злочинної схеми у сфері енергетики займалися легалізацією незаконно отриманих коштів. Цей обов'язок поклали на спеціальний офіс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро в Telegram.
За інформацією Бюро, офіс розташований у центрі Києва. Власники приміщення - родина колишнього нардепа, а нині російського сенатора Андрія Деркача.
"Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалися відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів", - з'ясували правоохоронці.
При цьому, за їхніми даними, значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за кордоном.
У НАБУ уточнюють, що за надання послуг особам, які не були членами злочинного угруповання, офіс отримував оплату - відсоток від проведених сум.
"Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн доларів", - додали правоохоронці.
Варто зауважити, що Андрій Деркач відомий як фігурант розслідувань про можливе втручання в американські вибори та зв'язки з російськими спецслужбами. У 2022 році проти нього було введено санкції США за роботу на користь Росії та поширення дезінформації.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка фактично контролювала діяльність стратегічного держпідприємства АТ "НАЕК Енергоатом".
За даними слідства, учасники схеми систематично отримували від контрагентів компанії "відкати" в розмірі 10-15% від суми контрактів. Це давало змогу уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника.
Слідство встановило, що організація складалася з низки високопоставлених осіб і бізнесменів. За даними джерел РБК-Україна, ідеться про колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка, виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, бізнесмена Тимура Міндіча та екс-міністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка.
Корупційна група контролювала ключові процеси в "Енергоатомі" - від призначення керівників до розподілу коштів - керуючи підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн через довірених осіб без офіційних повноважень.