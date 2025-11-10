Гроші відмивали в офісі сім'ї Деркача: нові деталі схеми у сфері енергетики від НАБУ

За інформацією Бюро, офіс розташований у центрі Києва. Власники приміщення - родина колишнього нардепа, а нині російського сенатора Андрія Деркача.

"Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалися відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів", - з'ясували правоохоронці.

При цьому, за їхніми даними, значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилася за кордоном.

У НАБУ уточнюють, що за надання послуг особам, які не були членами злочинного угруповання, офіс отримував оплату - відсоток від проведених сум.

"Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн доларів", - додали правоохоронці.

Варто зауважити, що Андрій Деркач відомий як фігурант розслідувань про можливе втручання в американські вибори та зв'язки з російськими спецслужбами. У 2022 році проти нього було введено санкції США за роботу на користь Росії та поширення дезінформації.