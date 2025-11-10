Деньги отмывали в офисе семьи Деркача: новые детали схемы в сфере энергетики от НАБУ

По информации Бюро, офис расположен в центре Киева. Владельцы помещения - семья бывшего нардепа, а сейчас российского сенатора Андрея Деркача.

"Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывались отмывания денег через сеть компаний-нерезидентов", - выяснили правоохранители.

При этом, по их данным, значительная часть операций, в том числе выдача налички, проводилась за границей.

В НАБУ уточняют, что за предоставление услуг лицам, которые не являлись членами преступной группировки, офис получал оплату - процент от проведенных сум.

"В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долларов", - добавили правоохранители.

Стоит заметить, что Андрей Деркач известен как фигурант расследований о возможном вмешательстве в американские выборы и связях с российскими спецслужбами. В 2022 году против него были введены санкции США за работу в интересах России и распространение дезинформации.