Гроші на укриття, труби та зарплати: Терехов розповів, що прифронтові міста чекають від бюджету

Терехов представив пропозиції Асоціації до державного бюджету на 2027 рік під час засідання правління АПМГ.

Йдеться, зокрема, про додаткове фінансування відновлення та підтримки прифронтових громад, збереження їхньої фінансової спроможності, енергетичну стійкість, соціальну сферу та реалізацію ключових інфраструктурних проєктів.

"Питання, які ми обговорюємо, безпосередньо стосуються фінансової спроможності наших громад, підтримки людей і бізнесу та тих рішень, які необхідно було ухвалити ще вчора. Тому дуже розраховую на відверту і конструктивну розмову. Люди в наших громадах чекають конкретних державних рішень", – зазначив Терехов.

На що потрібні гроші

Загалом прифронтовим зонам потрібні додаткові 67 мільярдів гривень. Водночас 34 громади подали 51 пріоритетний проєкт публічних інвестицій загальною вартістю близько 8,4 мільярда.

Ці гроші необхідні на термінові проєкти: водопостачання, водовідведення, енергетику, медицину, укриття, житло та комунальну інфраструктуру.

За словами мера Харкова, це не перелік бажань, оскільки фахівці Асоціації прорахували практично кожен запропонований напрямок.

"На сьогодні ми маємо пакет пропозицій на 75 мільярдів гривень. За цією цифрою стоять дуже конкретні речі: водогони і системи водовідведення, лікарні, укриття, енергетика, житло та комунальна інфраструктура. Тобто об’єкти, від яких у прямому сенсі залежить, чи залишатимуться люди у своїх громадах, і чи зможуть ці громади нормально працювати", – наголосив голова Асоціації.

Головні вимоги до уряду:

Залишити місцеві податки. Містам просять залишити 64% ПДФО – для фінансування комунальної інфраструктури, громадського транспорту, аварійних ремонтів, енергетичної та соціальної інфраструктури.

Містам просять залишити 64% ПДФО – для фінансування комунальної інфраструктури, громадського транспорту, аварійних ремонтів, енергетичної та соціальної інфраструктури. Не забирати "надлишки". Не застосовувати реверсну дотацію для громад, які щодня живуть під обстрілами.

Не застосовувати реверсну дотацію для громад, які щодня живуть під обстрілами. Фінансувати різницю у тарифах. Уряд має забезпечити виплатити на 18,2 млрд грн різниці в тарифах, аби комунальники не збанкрутували.

Уряд має забезпечити виплатити на 18,2 млрд грн різниці в тарифах, аби комунальники не збанкрутували. Підняти виплати людям. Мінімальну зарплату просять підняти хоча б до 10 000 грн (замість 9546 грн), а мінімальну пенсію - до 6 000 грн.

Мінімальну зарплату просять підняти хоча б до 10 000 грн (замість 9546 грн), а мінімальну пенсію - до 6 000 грн. Збільшити фінансування укриттів у освітніх закладах та публічно інвестувати у медицину. Зокрема, освітню субвенцію потрібно збільшити щонайменше на 25 млрд гривень. Це дозволить наступного навчального року підвищити зарплати вчителям до двох прожиткових мінімумів, а надалі – й до трьох.

укриттів у освітніх закладах та публічно інвестувати у медицину. Зокрема, освітню субвенцію потрібно збільшити щонайменше на 25 млрд гривень. Це дозволить наступного навчального року підвищити зарплати вчителям до двох прожиткових мінімумів, а надалі – й до трьох. Передбачити достатні ресурси на соціальні послуги, підтримку сімей із дітьми, людей з інвалідністю, критичну інфраструктуру, енергетичну стійкість і поводження з відходами від руйнувань.

Особливі гарантії для працівників

Учасники засідання підтримали пропозиції щодо збереження 64% ПДФО, компенсації різниці в тарифах та перенесення залишків коштів на наступні бюджетні періоди, якщо реалізація проєктів затягується через безпекову ситуацію або пізнє надходження фінансування.

При цьому депутати порушили питання законодавчих гарантій для людей, які продовжують жити та працювати у прифронтових громадах.

Зокрема, йшлося про можливість запровадження окремих гарантій для тих, хто забезпечує функціонування громад в умовах постійної небезпеки, а також – врахування умов праці під час нарахування пенсійного стажу.

Як зазначив Терехов, громади найкраще бачать потреби людей і територій. Уряд формує державний бюджет і державну політику, а парламент ухвалює остаточні рішення.

"Наше завдання зробити так, щоб у цьому процесі голос прифронтових громад не загубився. Бо від всіх цих цифр, зрештою, залежить найголовніше. Здатність наших громад працювати, відновлюватись і забезпечувати нормальне життя для людей, там, де сьогодні найважче", – підсумував голова АПМГ.