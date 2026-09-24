Деньги на укрытия, трубы и зарплаты: Терехов рассказал, что прифронтовые города ждут от бюджета

Терехов представил предложения Ассоциации по государственному бюджету на 2027 год во время заседания правления АПМГ.

Речь идет, в частности, о дополнительном финансировании восстановления и поддержки прифронтовых общин, сохранении их финансовой способности, энергетической устойчивости, социальной сфере и реализации ключевых инфраструктурных проектов.

"Вопросы, которые мы обсуждаем, напрямую касаются финансовой способности наших общин, поддержки людей и бизнеса и тех решений, которые необходимо было принять еще вчера. Поэтому очень рассчитываю на откровенный и конструктивный разговор. Люди в наших общинах ждут конкретных государственных решений", - отметил Терехов.

На что нужны деньги

В общей сложности прифронтовым зонам нужны дополнительные 67 миллиардов гривен. В то же время 34 общины предоставили 51 приоритетный проект публичных инвестиций общей стоимостью около 8,4 миллиарда.

Эти деньги необходимы на срочные проекты: водоснабжение, водоотвод, энергетику, медицину, укрытие, жилье и коммунальную инфраструктуру.

По словам мэра Харькова, это не список желаний, поскольку специалисты Ассоциации просчитали практически каждое предложенное направление.

"На сегодняшний день мы имеем пакет предложений на 75 миллиардов гривен. За этой цифрой стоят очень конкретные вещи: водопроводы и системы водоотведения, больницы, укрытия, энергетика, жилье и коммунальная инфраструктура. То есть объекты, от которых в прямом смысле зависит, будут ли люди в своих общинах, и смогут ли эти общества нормально работать", - подчеркнул глава Асоциации.

Главные требования к правительству:

Оставить местные налоги. Городам просят оставить 64% НДФЛ – для финансирования коммунальной инфраструктуры, общественного транспорта, аварийных ремонтов, энергетической и социальной инфраструктуры.

Городам просят оставить 64% НДФЛ – для финансирования коммунальной инфраструктуры, общественного транспорта, аварийных ремонтов, энергетической и социальной инфраструктуры. Не забирать "излишки". Не применять реверсную дотацию для общин, ежедневно живущих под обстрелами.

Не применять реверсную дотацию для общин, ежедневно живущих под обстрелами. Финансировать разницу в тарифах. Правительство должно обеспечить выплатить на 18,2 млрд грн разницы в тарифах, чтобы коммунальщики не обанкротились.

Правительство должно обеспечить выплатить на 18,2 млрд грн разницы в тарифах, чтобы коммунальщики не обанкротились. Поднять выплаты людям. Минимальную зарплату просят поднять хотя бы до 10 000 грн (вместо 9546 грн), а минимальную пенсию – до 6 000 грн.

Минимальную зарплату просят поднять хотя бы до 10 000 грн (вместо 9546 грн), а минимальную пенсию – до 6 000 грн. Увеличить финансирование укрытий в образовательных учреждениях и публично инвестировать в медицину. В частности, образовательную субвенцию нужно увеличить как минимум на 25 млрд гривен. Это позволит в следующем учебном году повысить зарплаты учителям до двух прожиточных минимумов, а в дальнейшем – и до трех.

укрытий в образовательных учреждениях и публично инвестировать в медицину. В частности, образовательную субвенцию нужно увеличить как минимум на 25 млрд гривен. Это позволит в следующем учебном году повысить зарплаты учителям до двух прожиточных минимумов, а в дальнейшем – и до трех. Просчитать достаточные ресурсы на социальные услуги, поддержку семей с детьми, людей с инвалидностью, критическую инфраструктуру, энергетическую устойчивость и обращение с отходами от разрушений.

Особые гарантии для работников

Участники заседания поддержали предложения по сохранению 64% НДФЛ, компенсации разницы в тарифах и переносу остатков средств на следующие бюджетные периоды, если реализация проектов затягивается из-за ситуации безопасности или позднего поступления финансирования.

При этом депутаты подняли вопросы законодательных гарантий для людей, которые продолжают жить и работать в прифронтовых общинах.

В частности, речь шла о возможности введения отдельных гарантий для тех, кто обеспечивает функционирование общин в условиях постоянной опасности, а также учет условий труда при начислении пенсионного стажа.

Как отметил Терехов, общины лучше видят потребности людей и территорий. Правительство формирует государственный бюджет и государственную политику, а парламент принимает окончательные решения.

"Наша задача сделать так, чтобы в этом процессе голос прифронтовых общин не потерялся. Потому что от всех этих цифр, в конце концов, зависит самое главное. Способность наших общин работать, восстанавливаться и обеспечивать нормальную жизнь для людей, там, где сегодня тяжелее всего", - подытожил глава АПМГ.