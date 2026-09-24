Деньги на укрытия, трубы и зарплаты: Терехов рассказал, что прифронтовые города ждут от бюджета

Государственный бюджет на 2027 год должен помогать людям и бизнесу выживать у линии фронта, а еще – удерживать людей от выезда. Об этом на заседании Ассоциации прифронтовых городов и общин рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
На что нужны средства в Госбюджете-2027, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заседание Ассоциации прифронтовых городов и общин.
Терехов представил предложения Ассоциации по государственному бюджету на 2027 год во время заседания правления АПМГ.
Речь идет, в частности, о дополнительном финансировании восстановления и поддержки прифронтовых общин, сохранении их финансовой способности, энергетической устойчивости, социальной сфере и реализации ключевых инфраструктурных проектов.
"Вопросы, которые мы обсуждаем, напрямую касаются финансовой способности наших общин, поддержки людей и бизнеса и тех решений, которые необходимо было принять еще вчера. Поэтому очень рассчитываю на откровенный и конструктивный разговор. Люди в наших общинах ждут конкретных государственных решений", - отметил Терехов.
В общей сложности прифронтовым зонам нужны дополнительные 67 миллиардов гривен. В то же время 34 общины предоставили 51 приоритетный проект публичных инвестиций общей стоимостью около 8,4 миллиарда.
Эти деньги необходимы на срочные проекты: водоснабжение, водоотвод, энергетику, медицину, укрытие, жилье и коммунальную инфраструктуру.
По словам мэра Харькова, это не список желаний, поскольку специалисты Ассоциации просчитали практически каждое предложенное направление.
"На сегодняшний день мы имеем пакет предложений на 75 миллиардов гривен. За этой цифрой стоят очень конкретные вещи: водопроводы и системы водоотведения, больницы, укрытия, энергетика, жилье и коммунальная инфраструктура. То есть объекты, от которых в прямом смысле зависит, будут ли люди в своих общинах, и смогут ли эти общества нормально работать", - подчеркнул глава Асоциации.
Участники заседания поддержали предложения по сохранению 64% НДФЛ, компенсации разницы в тарифах и переносу остатков средств на следующие бюджетные периоды, если реализация проектов затягивается из-за ситуации безопасности или позднего поступления финансирования.
При этом депутаты подняли вопросы законодательных гарантий для людей, которые продолжают жить и работать в прифронтовых общинах.
В частности, речь шла о возможности введения отдельных гарантий для тех, кто обеспечивает функционирование общин в условиях постоянной опасности, а также учет условий труда при начислении пенсионного стажа.
Как отметил Терехов, общины лучше видят потребности людей и территорий. Правительство формирует государственный бюджет и государственную политику, а парламент принимает окончательные решения.
"Наша задача сделать так, чтобы в этом процессе голос прифронтовых общин не потерялся. Потому что от всех этих цифр, в конце концов, зависит самое главное. Способность наших общин работать, восстанавливаться и обеспечивать нормальную жизнь для людей, там, где сегодня тяжелее всего", - подытожил глава АПМГ.
Ранее мы рассказывали, что Терехов назвал условия, при которых люди не будут уезжать и начнут возвращаться в Украину.