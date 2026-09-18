ПДВ на базові товари треба знижувати, а не підвищувати, - Терехов
Замість підвищення ПДВ в Україні пропонують піти протилежним шляхом - різко зменшити податок на базові продукти та ліки. Але спрацює це лише за однієї умови.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Терехов очолює Асоціацію прифронтових громад, яка виступає за підвищення мінімальних зарплат і пенсій та одночасне зниження ПДВ на соціально важливі товари.
"Щодо товарів першої необхідності - потрібно знизити ПДВ на базові продукти харчування і ліки з 20% до 5%. Це дасть мультиплікативний ефект і підтримає місцевого виробника", - заявив міський голова Харкова.
Водночас він наголосив, що саме по собі зниження податку ще не гарантує нижчих цін на полицях.
"Але треба обмежити націнку в мережах, щоб різницю не забирали собі рітейлери - і жорсткий контроль з боку контролюючих органів, не корупція, а саме контроль", - додав він.
Де взяти гроші для бюджету
Терехов визнає, що бюджетні рішення - це функція уряду, а головний пріоритет зараз - військові потреби. Але, на його думку, гроші в країні є, якщо шукати їх системно.
Він перелічив кілька напрямків:
- детально проаналізувати бюджет і скасувати програми, без яких можна обійтися;
- переглянути штати органів державної влади та кількість чиновників;
- оцінити надходження, тіньові схеми й корупцію;
- домовитися, як релокований за кордон український бізнес сплачуватиме податки.
"Ресурс є, якщо є бажання і необхідність", - сказав Терехов.
Чому не можна чіпати ФОПів
Окремо міський голова Харкова наголосив на потребі нової системи взаємодії влади, великих підприємств і малого бізнесу.
"Торік хотіли ввести ПДВ для ФОПів - я тоді категорично виступив проти, і ми зупинили це питання. ФОПи просто вимруть, підуть у тінь, доходної частини не буде взагалі", - зазначив він.
За словами Терехова, без підтримки бізнес спочатку залишить прифронтові міста та громади, потім наступні, і рух піде далі на захід.
"41,6% людей - за межею бідності. А починали війну з 20%", - навів цифри міський голова Харкова.
Нагадаємо, у Національному банку вже оцінили, як підвищення ПДВ вплине на ціни, і назвали цей вплив помірним.
Ставку хочуть підняти з 20% до 21%, а додаткові надходження спрямувати у фонд страхування бізнесу від воєнних ризиків.
Тим часом уряд розширив чинну програму страхування бізнесу від війни.
Київ і Київську область включили до територій підвищеного ризику, а максимальну компенсацію страхової премії підняли з 3 до 5 мільйонів гривень на рік для одного підприємства.