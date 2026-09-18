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ПДВ на базові товари треба знижувати, а не підвищувати, - Терехов

08:58 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
ПДВ на базові товари треба знижувати, а не підвищувати, - Терехов Фото: міський голова Харкова Ігор Терехов (Getty Images)
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Замість підвищення ПДВ в Україні пропонують піти протилежним шляхом - різко зменшити податок на базові продукти та ліки. Але спрацює це лише за однієї умови.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Терехов очолює Асоціацію прифронтових громад, яка виступає за підвищення мінімальних зарплат і пенсій та одночасне зниження ПДВ на соціально важливі товари.

"Щодо товарів першої необхідності - потрібно знизити ПДВ на базові продукти харчування і ліки з 20% до 5%. Це дасть мультиплікативний ефект і підтримає місцевого виробника", - заявив міський голова Харкова.

Водночас він наголосив, що саме по собі зниження податку ще не гарантує нижчих цін на полицях.

"Але треба обмежити націнку в мережах, щоб різницю не забирали собі рітейлери - і жорсткий контроль з боку контролюючих органів, не корупція, а саме контроль", - додав він.

Де взяти гроші для бюджету

Терехов визнає, що бюджетні рішення - це функція уряду, а головний пріоритет зараз - військові потреби. Але, на його думку, гроші в країні є, якщо шукати їх системно.

Він перелічив кілька напрямків:

  • детально проаналізувати бюджет і скасувати програми, без яких можна обійтися;
  • переглянути штати органів державної влади та кількість чиновників;
  • оцінити надходження, тіньові схеми й корупцію;
  • домовитися, як релокований за кордон український бізнес сплачуватиме податки.

"Ресурс є, якщо є бажання і необхідність", - сказав Терехов.

Чому не можна чіпати ФОПів

Окремо міський голова Харкова наголосив на потребі нової системи взаємодії влади, великих підприємств і малого бізнесу.

"Торік хотіли ввести ПДВ для ФОПів - я тоді категорично виступив проти, і ми зупинили це питання. ФОПи просто вимруть, підуть у тінь, доходної частини не буде взагалі", - зазначив він.

За словами Терехова, без підтримки бізнес спочатку залишить прифронтові міста та громади, потім наступні, і рух піде далі на захід.

"41,6% людей - за межею бідності. А починали війну з 20%", - навів цифри міський голова Харкова.

Нагадаємо, у Національному банку вже оцінили, як підвищення ПДВ вплине на ціни, і назвали цей вплив помірним.

Ставку хочуть підняти з 20% до 21%, а додаткові надходження спрямувати у фонд страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Тим часом уряд розширив чинну програму страхування бізнесу від війни.

Київ і Київську область включили до територій підвищеного ризику, а максимальну компенсацію страхової премії підняли з 3 до 5 мільйонів гривень на рік для одного підприємства.

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