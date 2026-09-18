Чи варто зараз переселенцям повертатися в Харків: відповідь Терехова

Наразі у Харкові проживає близько 1,4 мільйона людей, з яких понад 200 тисяч - це переселенці. Водночас наразі навряд чи можна рекомендувати виїхавшим харків'янам повертатися додому через безпекову ситуацію.

За словами мера, до війни у Харкові офіційно було зареєстровано 1 мільйон 560 тисяч жителів. Насправді ум місті проживали приблизно 2 мільйонів людей , бо не враховувалися 300 тисяч студентів, включно з іноземними.

У березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення РФ, залишилося близько 320 тисяч. Тобто десь 80% людей виїхало.

"Після харківської операції під керівництвом Сирського було чотири хвилі повернення: 800, 900 тисяч, мільйон сто, і зараз - приблизно мільйон чотириста людей. Якщо рахувати від двох мільйонів - це відчутно менше, хоча не настільки, як здається на перший погляд", - зазначив Терехов.

Із цих 1,4 мільйона, за його словами, 223 тисячі - вимушені переселенці з Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Нікопольського району і вздовж лінії окупації, з деокупованих територій.

Найбільше повернень - з Німеччини, Польщі та Київщини.

Водночас мер не вважає, що у Харкові стало безпечніше.

"На мою думку, якщо взяти Київ і Харків - це 50 на 50. Де безпечніше - це, можливо, західна Україна, Закарпаття, але це за українськими мірками "безпечніше", звичайно. Абсолютно безпечних місць немає, і останні атаки це доводять", - зазначив він.

При цьому Терехов заявив, що не може радити харків'янам, які виїхали, повертатися зараз додому.

"Це питання було складним з початку війни. Кожен має вирішувати це для себе, універсальної відповіді немає. Я не можу брати на себе цю відповідальність - були жахливі приклади в обидва боки: хтось залишився там і загинув, а хтось приїхав і, на жаль, втратив тут когось із рідних", - сказав мер.

Водночас він зазначив, що як міський голова і просто як людина, він радий кожному, хто повертається - і харків'янам, і вимушеним переселенцям.

"Дуже хочу, щоб наші переселенці якнайшвидше стали харків'янами. Тих, хто має бажання приїхати, ми завжди раді бачити. Харків чекає на харків'ян. Питання безпеки зрозуміле, але ми робимо все можливе, щоб об'єднати людей", - додав Терехов.