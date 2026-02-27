Деньги на солнечные панели для ОСМД: как через "Дію" получить помощь на свой дом
Программа "СвітлоДІМ" продолжает поддерживать многоквартирные дома в стремлении стать энергонезависимыми. Уже выплачено 107,3 млн гривен на приобретение оборудования, обеспечивающего работу критических систем во время обесточиваний.
РБК-Украина со ссылкой на "Дію" рассказывает, как получить деньги на энергоэффективность.
Для кого работает программа
Проект разработан для того, чтобы в домах были свет, вода, тепло и работали лифты даже во время отключений электроэнергии. Воспользоваться программой могут:
- ОСМД;
- жилищные кооперативы;
- управляющие домами.
За полученные средства можно приобрести и установить солнечные электростанции, генераторы, инверторы, аккумуляторы и другое оборудование для автономного питания.
Как подать заявку
Подать заявку на участие в программе можно через портал "Дія". Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- Подготовить решение. Оформить соответствующее решение собрания ОСМД, кооператива или управляющего.
- Зайти на портал. Подать заявку через портал "Дія".
- Добавить документы. Загрузить все необходимые документы к заявке.
- Реализовать проект. После согласования получить средства и установить оборудование.
Организация выплат
Программа "СвітлоДІМ" реализуется совместно Министерством развития общин и территорий Украины, Министерством цифровой трансформации Украины с привлечением банков-партнеров. Партнером проекта может быть любой банк Украины.
Напомним, с 30 января ОСМД, кооперативы и управляющие домами могут подать заявку в "Дії" на участие в программе "СвітлоДІМ", которая предусматривает помощь от 100 до 300 тысяч гривен на генераторы, аккумуляторы, солнечные панели и другое альтернативное питание.
Решение по заявке будут принимать за 48 часов. Установить оборудование нужно за 45 дней и отчитаться об использовании денег. В случае нарушения сроков или представления неполных данных в финансировании могут отказать или средства вернутся государству.