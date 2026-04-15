Гроші на PURL та посилення ППО: Зеленський підбив підсумки нового "Рамштайну"

Допомога від партнерів

За словами президента, п’ять країн-партнерів підтвердили внески в програму PURL, а Норвегія виділяє понад 500 млн доларів на забезпечення українських бригад безпілотниками та 150 млн доларів на логістику. Нідерланди спрямують на закупівлю дронів понад 200 млн євро.

Також Бельгія надасть кошти на снаряди та ППО, а Британія та Німеччина продовжать роботу над постачанням дронів і розвитком спроможностей для далекобійних ударів.

Акцент на ППО та спільному виробництві

Зеленський наголосив, що під час зустрічі партнери відзначили стійкість українських бригад на полі бою.

"Є й чітке розуміння наших потреб у ППО та у спільному виробництві зброї. Головне, щоб кожне зобовʼязання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось", - підкреслив глава держави.

Президент додав, що при достатньому забезпеченні захисту Росія втрачає можливість досягати своїх окупаційних цілей.