Гроші на оренду для переселенців: як розрахувати суму допомоги через чат-бот

Внутрішньо переміщені особи, які орендують житло, тепер можуть зручно розрахувати розмір субсидії або компенсації за допомогою чат-бота "Юридичний порадник для ВПО".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БФ "Право на захист".
Субсидія на оренду - це цільова грошова допомога для ВПО, які орендують житло та не мають достатніх фінансових ресурсів. Вона не поєднується з іншими видами допомоги, зокрема виплатами ВПО, тому кожному потрібно самостійно визначити, яка підтримка вигідніша.
Нові інструменти створені, щоб допомогти переселенцям краще орієнтуватися в новій формі державної підтримки.
Благодійний фонд "Право на захист" оновив чат-бот "Юридичний порадник для ВПО", додавши два калькулятори:
Функціонал враховує норми постанови Кабміну №1225 від 25 жовтня 2024 року.
Щоб скористатися калькуляторами, потрібно:
Розрахунок враховує:
Результат є орієнтовним, оскільки рішення про надання субсидії ухвалює Пенсійний фонд України після перевірки документів.
Раніше РБК-Україна розповідало про сервіс, який допомагає переселенцям розрахувати орієнтовний розмір державної допомоги на орендоване житло. Для цього потрібно вказати місто, площу квартири, дохід і кількість членів сім'ї. Розмір субсидії залежить від доходів, складу родини та вартості оренди.
Також ми писали, що держава компенсує частину вартості оренди житла для переселенців, зокрема - й у разі винайму лише однієї або кількох кімнат. Сума субсидії залежить від площі орендованого житла, кількості членів родини, доходу та регіону. Подати документи можуть ВПО, які не отримують іншу допомогу на проживання, а також орендодавець.
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