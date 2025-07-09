Деньги на аренду для переселенцев: как рассчитать сумму помощи через чат-бот

Субсидия на аренду - это целевая денежная помощь для ВПЛ, которые арендуют жилье и не имеют достаточных финансовых ресурсов. Она не сочетается с другими видами помощи, в частности выплатами ВПЛ, поэтому каждому нужно самостоятельно определить, какая поддержка выгоднее.

Новые инструменты созданы, чтобы помочь переселенцам лучше ориентироваться в новой форме государственной поддержки.

Что нового в чат-боте

Благотворительный фонд "Право на защиту" обновил чат-бот "Юридический советник для ВПЛ", добавив два калькулятора:

для арендаторов - позволяет ориентировочно оценить размер субсидии;

- позволяет ориентировочно оценить размер субсидии; для арендодателей - рассчитывает возможную компенсацию уплаченных налогов и военного сбора.

Функционал учитывает нормы постановления Кабмина №1225 от 25 октября 2024 года.

Как воспользоваться

Чтобы воспользоваться калькуляторами, нужно:

зайти в чат-бот в Telegram, Viber или Facebook Messenger;

выбрать последовательно:

"Основные вопросы" - "Выплаты / Пенсия" - "Субсидия на аренду" - "Калькуляторы" - "Для арендатора" или "Для арендодателя";

ответить на вопросы чат-бота.

Что учитывает калькулятор

Расчет учитывает:

количество членов семьи;

наличие/количество лиц, которые относятся к уязвимым категориям;

размер арендной платы;

площадь арендуемого жилья;

область, в которой расположено жилье;

доход семьи и тому подобное.

Результат является ориентировочным, поскольку решение о предоставлении субсидии принимает Пенсионный фонд Украины после проверки документов.