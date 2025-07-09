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Деньги на аренду для переселенцев: как рассчитать сумму помощи через чат-бот

Среда 09 июля 2025 17:52
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Деньги на аренду для переселенцев: как рассчитать сумму помощи через чат-бот Фото: Жилье для переселенцев (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Внутренне перемещенные лица, которые арендуют жилье, теперь могут удобно рассчитать размер субсидии или компенсации с помощью чат-бота "Юридический советчик для ВПЛ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БФ "Право на защиту".

Субсидия на аренду - это целевая денежная помощь для ВПЛ, которые арендуют жилье и не имеют достаточных финансовых ресурсов. Она не сочетается с другими видами помощи, в частности выплатами ВПЛ, поэтому каждому нужно самостоятельно определить, какая поддержка выгоднее.

Новые инструменты созданы, чтобы помочь переселенцам лучше ориентироваться в новой форме государственной поддержки.

Что нового в чат-боте

Благотворительный фонд "Право на защиту" обновил чат-бот "Юридический советник для ВПЛ", добавив два калькулятора:

  • для арендаторов - позволяет ориентировочно оценить размер субсидии;
  • для арендодателей - рассчитывает возможную компенсацию уплаченных налогов и военного сбора.

Функционал учитывает нормы постановления Кабмина №1225 от 25 октября 2024 года.

Как воспользоваться

Чтобы воспользоваться калькуляторами, нужно:

  • зайти в чат-бот в Telegram, Viber или Facebook Messenger;
  • выбрать последовательно:
  • "Основные вопросы" - "Выплаты / Пенсия" - "Субсидия на аренду" - "Калькуляторы" - "Для арендатора" или "Для арендодателя";
  • ответить на вопросы чат-бота.

Что учитывает калькулятор

Расчет учитывает:

  • количество членов семьи;
  • наличие/количество лиц, которые относятся к уязвимым категориям;
  • размер арендной платы;
  • площадь арендуемого жилья;
  • область, в которой расположено жилье;
  • доход семьи и тому подобное.

Результат является ориентировочным, поскольку решение о предоставлении субсидии принимает Пенсионный фонд Украины после проверки документов.

Ранее РБК-Украина рассказывало о сервисе, который помогает переселенцам рассчитать ориентировочный размер государственной помощи на съемное жилье. Для этого нужно указать город, площадь квартиры, доход и количество членов семьи. Размер субсидии зависит от доходов, состава семьи и стоимости аренды.

Также мы писали, что государство компенсирует часть стоимости аренды жилья для переселенцев, в том числе - и в случае найма только одной или нескольких комнат. Сумма субсидии зависит от площади арендуемого жилья, количества членов семьи, дохода и региона. Подать документы могут ВПЛ, которые не получают другую помощь на проживание, а также арендодатель.

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Жилье Внутренне перемещенные лица
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