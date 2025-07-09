Деньги на аренду для переселенцев: как рассчитать сумму помощи через чат-бот
Внутренне перемещенные лица, которые арендуют жилье, теперь могут удобно рассчитать размер субсидии или компенсации с помощью чат-бота "Юридический советчик для ВПЛ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БФ "Право на защиту".
Субсидия на аренду - это целевая денежная помощь для ВПЛ, которые арендуют жилье и не имеют достаточных финансовых ресурсов. Она не сочетается с другими видами помощи, в частности выплатами ВПЛ, поэтому каждому нужно самостоятельно определить, какая поддержка выгоднее.
Новые инструменты созданы, чтобы помочь переселенцам лучше ориентироваться в новой форме государственной поддержки.
Что нового в чат-боте
Благотворительный фонд "Право на защиту" обновил чат-бот "Юридический советник для ВПЛ", добавив два калькулятора:
- для арендаторов - позволяет ориентировочно оценить размер субсидии;
- для арендодателей - рассчитывает возможную компенсацию уплаченных налогов и военного сбора.
Функционал учитывает нормы постановления Кабмина №1225 от 25 октября 2024 года.
Как воспользоваться
Чтобы воспользоваться калькуляторами, нужно:
- зайти в чат-бот в Telegram, Viber или Facebook Messenger;
- выбрать последовательно:
- "Основные вопросы" - "Выплаты / Пенсия" - "Субсидия на аренду" - "Калькуляторы" - "Для арендатора" или "Для арендодателя";
- ответить на вопросы чат-бота.
Что учитывает калькулятор
Расчет учитывает:
- количество членов семьи;
- наличие/количество лиц, которые относятся к уязвимым категориям;
- размер арендной платы;
- площадь арендуемого жилья;
- область, в которой расположено жилье;
- доход семьи и тому подобное.
Результат является ориентировочным, поскольку решение о предоставлении субсидии принимает Пенсионный фонд Украины после проверки документов.
Ранее РБК-Украина рассказывало о сервисе, который помогает переселенцам рассчитать ориентировочный размер государственной помощи на съемное жилье. Для этого нужно указать город, площадь квартиры, доход и количество членов семьи. Размер субсидии зависит от доходов, состава семьи и стоимости аренды.
Также мы писали, что государство компенсирует часть стоимости аренды жилья для переселенцев, в том числе - и в случае найма только одной или нескольких комнат. Сумма субсидии зависит от площади арендуемого жилья, количества членов семьи, дохода и региона. Подать документы могут ВПЛ, которые не получают другую помощь на проживание, а также арендодатель.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украинав Telegram.