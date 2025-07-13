Гроші для мам і школярів: Зеленський анонсував важливі рішення Кабміну

Уже завтра уряд представить нові соціальні рішення. Серед них заплановано оновлення виплат після народження немовляти та додаткова підтримка для матерів у перші роки життя дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що сьогодні провів важливу розмову з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Після неї він розповів, що вже завтра, 14 липня, уряд представить нові соціальні рішення, а саме - виплати на підтримку українських мам.

"Це виплати після народження дитини, підтримка також у перші роки після народження. Є відповідні кошти й для українських школярів - для "Пакунку школяра" та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах - із 1-го по останній класи", - пояснив президент.

Він наголосив, що нині триває реалізація ініціативи щодо "Пакунка школяра", та наголосив, що цього року майже 180 тисяч українських сімей отримають кошти від держави на підготовку дітей до школи.

"Як би не було складно, урядовці знаходять ресурс для соціально значимих рішень", - підкреслив він.