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Деньги для мам и школьников: Зеленский анонсировал важные решения Кабмина

Украина, Воскресенье 13 июля 2025 21:14
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Деньги для мам и школьников: Зеленский анонсировал важные решения Кабмина Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Уже завтра правительство представит новые социальные решения. Среди них запланировано обновление выплат после рождения младенца и дополнительная поддержка для матерей в первые годы жизни ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский сообщил, что сегодня провел важный разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. После него он рассказал, что уже завтра, 14 июля, правительство представит новые социальные решения, а именно - выплаты в поддержку украинских мам.

"Это выплаты после рождения ребенка, поддержка также в первые годы после рождения. Есть соответствующие средства и для украинских школьников - для "Пакета школьника" и для бесплатного питания в школах с 1-го по 4-й классы и в прифронтовых районах - с 1-го по последний классы", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается реализация инициативы по "Пакету школьника", и отметил, что в этом году почти 180 тысяч украинских семей получат средства от государства на подготовку детей к школе.

"Как бы ни было сложно, члены правительства находят ресурс для социально значимых решений", - подчеркнул он.

Заметим также, что ранее сегодня Зеленский рассказал, что Кабинет министров Украины наоборот же ждет существенное обновление и сокращение расходов.

Глава Украины также отметил, что в ближайшее время важно провести аудит всех договоренностей с партнерами, а именно в вопросах:

  • оборонных пакетов,
  • инвестиционных решений,
  • договоренностей в поддержку энергетической и социальной устойчивости Украины.

В Украине запустили проект "Пакет школьника"

Заметим, что в этом году в Украине запустили новый проект "Пакет школьника". Речь идет о денежных выплатах, которые помогут гражданам подготовить детей к первому классу.

В отдельном материале РБК-Украина подробнее объяснило о новом инструменте поддержки семей с детьми, размере выплат, их целевом назначении и способе оформления.

Ранее мы также писали, что в правительстве хотят платить 50 тысяч гривен всем женщинам, которые родили ребенка.

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