Війна в Україні

Гроші клієнтів зникали вночі: "А-банк" потрапив під унікальну кібератаку

Ілюстративне фото: у клієнтів "А-банку" списали гроші через кібератаку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Клієнти "А-банку" в ніч з 15 на 16 лютого зіткнулися з неправомірним списанням грошей зі своїх рахунків. Причиною стала одна з наймасштабніших хакерських атак.

Що сталося з грошима?

В "А-банку" заявили про кібератаку, раніше невідому банківській системі. Незважаючи на те, що частина клієнтів виявила зникнення грошей, у банку запевняють, що ситуація вже стабілізована.

"Ми повернули кожну списану шахраями копійку на рахунки постраждалих. Жоден наш клієнт не зазнав фінансових втрат", - йдеться в заяві банку.

Поточна ситуація та безпека

Банк, що обслуговує понад 4 мільйони користувачів, наразі працює в штатному режимі. Представники установи зазначили, що свідомо взяли паузу в комунікації, щоб вирішити проблему.

Наразі докладаються зусилля для того, щоб виявити шахраїв, які здійснили кібератаку. При цьому жодних ризиків для клієнтів немає, їхні гроші перебувають у безпеці.

Кібератака на магазин НБУ

Нагадаємо, раніше хакери атакували компанію-підрядника, що обслуговує інтернет-магазин нумізматики Національного банку.

Зловмисники використовували тактику Supply chain-атаки (атака на ланцюг постачання), що потенційно дало їм змогу отримати доступ до персональних даних клієнтів: імен, номерів телефонів, електронних адрес та адрес доставки.

