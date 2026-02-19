Гроші клієнтів зникали вночі: "А-банк" потрапив під унікальну кібератаку

Що сталося з грошима?

В "А-банку" заявили про кібератаку, раніше невідому банківській системі. Незважаючи на те, що частина клієнтів виявила зникнення грошей, у банку запевняють, що ситуація вже стабілізована.

"Ми повернули кожну списану шахраями копійку на рахунки постраждалих. Жоден наш клієнт не зазнав фінансових втрат", - йдеться в заяві банку.

Поточна ситуація та безпека

Банк, що обслуговує понад 4 мільйони користувачів, наразі працює в штатному режимі. Представники установи зазначили, що свідомо взяли паузу в комунікації, щоб вирішити проблему.

Наразі докладаються зусилля для того, щоб виявити шахраїв, які здійснили кібератаку. При цьому жодних ризиків для клієнтів немає, їхні гроші перебувають у безпеці.