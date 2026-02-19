RU

Деньги клиентов исчезали ночью: "А-банк" попал под уникальную кибератаку

Иллюстративное фото: у клиентов "А-банка" списали деньги из-за кибератаки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Клиенты "А-банка" в ночь с 15 на 16 февраля столкнулись с неправомерным списанием денег со своих счетов. Причиной стала одна из самых масштабных хакерских атак.

Что случилось с деньгами?

В "А-банке" заявили о кибератаке, ранее неизвестной банковской системе. Несмотря на то, что часть клиентов обнаружила пропажу денег, в банке уверяют, что ситуация уже стабилизирована.

"Мы вернули каждую списанную мошенниками копейку на счета пострадавших. Ни один наш клиент не понес финансовых потерь", — говорится в заявлении банка.

Текущая ситуация и безопасность

Банк, обслуживающий более 4 миллионов пользователей, сейчас работает в штатном режиме. Представители учреждения отметили, что сознательно взяли паузу в коммуникации, чтобы решить проблему.

Сейчас прилагаются усилия для того, чтобы обнаружить мошенников, которые совершили кибератаку. При этом никаких рисков для клиентов нет, их деньги находятся в безопасности. 

Кибератака на магазин НБУ

Напомним, ранее хакеры атаковали компанию-подрядчика, обслуживающую интернет-магазин нумизматики Национального банка.

Злоумышленники использовали тактику Supply chain-атаки (атака на цепь поставки), что потенциально позволило им получить доступ к персональным данным клиентов: именам, номерам телефонов, электронным адресам и адресам доставки.

