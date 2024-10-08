Банк може списати гроші з картки без відома клієнта: чому так відбувається

Неприємним сюрпризом для клієнтів "Ощадбанку" може стати договірне списання з рахунку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.

Що треба знати про договірне списання

За словами посадовця, впродовж поточного тижня до контакт-центру "Ощадбанку" надходило багато питань, що стосуються цієї теми.

Наумов зауважив, що процедура під назвою "договірне списання" передбачена у пункті 7.1 розділу VII Договору комплексного банківського обслуговування "Ощадбанку".

"Вона полягає в тому, що коли за рахунком клієнта з'являється прострочена заборгованість, то банк автоматично перекриває її коштами, які знаходяться на іншому рахунку цього клієнта", - пояснив він.

Уточнюється, що при цьому йдеться лише про "рахунки в гривні".

Голова правління банку зазначив, що зараз подібні питання від клієнтів активно надходять через те, що до 28 вересня 2024 року договірне списання проводилося лише за рахунками, відкритими в одній області.

Зараз же воно здійснюється з усіх рахунків клієнта в банку.

Як уникнути договірного списання

Щоб цього неприємного сюрпризу не сталося, Наумов порадив:

вчасно вносити платежі за кредитом

погашати банківські комісії

залишати на кінець місяця на балансі суму, достатню для списання комісії за послугу інформування тощо

"Головна порада - вчасно перевіряти наявність заборгованості", - наголосив посадовець.

Він уточнив, що це можна зробити через:

контакт-центр - за допомогою оператора або голосового помічника Софії (в автоматичному режимі)

чат-бот банку

звернення до відділення банку

портал "Ощад 24/7" (у WEB-версії)

застосунок "Мобільний Ощад"

"Крім того, банк інформує клієнта про виникнення заборгованість за допомогою SMS чи Viber", - підсумував голова правління.

Допис Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)