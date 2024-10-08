Банк може списати гроші з картки без відома клієнта: чому так відбувається
Неприємним сюрпризом для клієнтів "Ощадбанку" може стати договірне списання з рахунку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.
Що треба знати про договірне списання
За словами посадовця, впродовж поточного тижня до контакт-центру "Ощадбанку" надходило багато питань, що стосуються цієї теми.
Наумов зауважив, що процедура під назвою "договірне списання" передбачена у пункті 7.1 розділу VII Договору комплексного банківського обслуговування "Ощадбанку".
"Вона полягає в тому, що коли за рахунком клієнта з'являється прострочена заборгованість, то банк автоматично перекриває її коштами, які знаходяться на іншому рахунку цього клієнта", - пояснив він.
Уточнюється, що при цьому йдеться лише про "рахунки в гривні".
Голова правління банку зазначив, що зараз подібні питання від клієнтів активно надходять через те, що до 28 вересня 2024 року договірне списання проводилося лише за рахунками, відкритими в одній області.
Зараз же воно здійснюється з усіх рахунків клієнта в банку.
Як уникнути договірного списання
Щоб цього неприємного сюрпризу не сталося, Наумов порадив:
- вчасно вносити платежі за кредитом
- погашати банківські комісії
- залишати на кінець місяця на балансі суму, достатню для списання комісії за послугу інформування тощо
"Головна порада - вчасно перевіряти наявність заборгованості", - наголосив посадовець.
Він уточнив, що це можна зробити через:
- контакт-центр - за допомогою оператора або голосового помічника Софії (в автоматичному режимі)
- чат-бот банку
- звернення до відділення банку
- портал "Ощад 24/7" (у WEB-версії)
- застосунок "Мобільний Ощад"
"Крім того, банк інформує клієнта про виникнення заборгованість за допомогою SMS чи Viber", - підсумував голова правління.
Допис Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)
Послуги й програми "Ощадбанку"
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Ощадбанк" змінив умови користування деякими картками. Йдеться, зокрема, про роботу карток, термін дії яких закінчився після лютого 2022 року.
Крім того, "Ощадбанк" відкрив нову депозитну програму "Моя перемога" - із відсотковою ставкою 13,5%. Депозит можна відкривати терміном дії на 6 місяців, а мінімальна сума вкладу - 10 тис. грн (програма передбачена як для гривневих, так і для доларових капіталовкладень).
13 вересня 2024 року стало відомо, що "Ощадбанк" запустив нову послугу для підприємців і бізнесменів - QR-оплату.
Серед ключових переваг QR-оплати виділяють, перш за все, надання підприємцям доступу до повної аналітики та детальної статистики платежів (що допомагає глибоко аналізувати фінансові потоки, відстежувати тренди продажів та краще розуміти поведінку клієнтів).
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