UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Гроші за хворобу та декрет: як в Україні змінилися ліміти на виплату лікарняних

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні з 1 січня 2026 року змінилися граничні розміри виплат за лікарняними та допомоги по вагітності та пологах. Це пов’язано із підвищенням мінімальної заробітної плати.

Про це заявили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу відомства.

Читайте також: Підвищення зарплат, податки й безкоштовний чекап: що зміниться для українців з 1 січня

Нові ліміти для виплат

Розрахунок страхових виплат напряму залежить від розміру мінімальної зарплати, яка наразі становить 8 647 гривень. 

Для застрахованих осіб, які протягом останнього року перед настанням страхового випадку мали страховий стаж менше шести місяців, встановлено такі максимальні обмеження:

  • допомога по тимчасовій непрацездатності - не більше 284,07 гривень за один календарний день;
  • допомога по вагітності та пологах - не більше 568,13 гривень за один календарний день.

Мінімальний поріг для декретних виплат

Окремі правила діють для нарахування допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Закон встановлює, що така виплата не може бути нижчою за суму, розраховану з мінімальної заробітної плати.

З 1 січня 2026 року мінімальний розмір цієї допомоги становить 284,07 гривень за один календарний день для всіх страхових випадків, що розпочалися з початку року.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні зріс розмір мінімальної заробітної плати. Це вплинуло не лише на соціальні допомоги, а й на розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) для підприємців та мінімальні посадові оклади працівників бюджетної сфери.

Раніше у Пенсійному фонді назвали суми декретних у 2026 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсійний фонд УкраїниЛікарняний