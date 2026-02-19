RU

Общество Образование Деньги Изменения

Деньги за болезнь и декрет: как в Украине изменились лимиты на выплату больничных

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

В Украине с 1 января 2026 года изменились предельные размеры выплат по больничным и пособия по беременности и родам. Это связано с повышением минимальной заработной платы.

Об этом заявили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черкасской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Читайте также: Повышение зарплат, налоги и бесплатный чекап: что изменится для украинцев с 1 января

Новые лимиты для выплат

Расчет страховых выплат напрямую зависит от размера минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 8 647 гривен.

Для застрахованных лиц, которые в течение последнего года перед наступлением страхового случая имели страховой стаж менее шести месяцев, установлены следующие максимальные ограничения:

  • пособие по временной нетрудоспособности - не более 284,07 гривен за один календарный день;
  • пособие по беременности и родам - не более 568,13 гривен за один календарный день.

Минимальный порог для декретных выплат

Отдельные правила действуют для начисления пособия по беременности и родам. Закон устанавливает, что такая выплата не может быть ниже суммы, рассчитанной из минимальной заработной платы.

С 1 января 2026 года минимальный размер этого пособия составляет 284,07 гривен за один календарный день для всех страховых случаев, начавшихся с начала года.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вырос размер минимальной заработной платы. Это повлияло не только на социальные пособия, но и на размер единого социального взноса (ЕСВ) для предпринимателей и минимальные должностные оклады работников бюджетной сферы.

Ранее в Пенсионном фонде назвали суммы декретных в 2026 году.

