Гроші на енергетику "зависли": через рішення Трампа Україна не отримала 250 млн доларів

Видання з посиланням на джерела пише, що "зависли" кошти, виділені на імпорт скрапленого природного газу та відновлення енергооб'єктів, пошкоджених масованими атаками росіян.

USAID ще за попереднього президента США повідомило Конгрес про намір виділити принаймні частину цих грошей. Однак рішення адміністрації Трампа щодо закриття агентства залишило фінансування "у підвішеному стані".

Бюрократична плутанина

В адміністрації виникли суперечки щодо того, яке саме відомство має відповідати за виплату допомоги.

Зокрема, деякі посадовці вважають, що це має зробити Державний департамент США, якому надана частина функцій USAID. Інші заявляють, що виплачувати кошти має Корпорація фінансування розвитку.

Reuters наголошує, що ця затримка допомоги не пов’язана з будь-яким тиском на Київ, а є наслідком бюрократичної плутанини в США.

Розчарування і побоювання Києва

Водночас невиплата цих грошей викликала розчарування серед союзників України на тлі масованих ударів росіян по енергетичних об'єктах під час сильних морозів.

Український посадовець розповів агентству, що Києву відомо про затримку, проте він побоюється публічно порушувати це питання через ризик дипломатичного напруження.