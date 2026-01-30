Деньги на энергетику "зависли": из-за решения Трампа Украина не получила 250 млн долларов

Издание со ссылкой на источники пишет, что "зависли" средства, выделенные на импорт сжиженного природного газа и восстановление энергообъектов, поврежденных массированными атаками россиян.

USAID еще при предыдущем президенте США сообщило Конгрессу о намерении выделить по крайней мере часть этих денег. Однако решение администрации Трампа о закрытии агентства оставило финансирование "в подвешенном состоянии".

Бюрократическая путаница

В администрации возникли споры относительно того, какое именно ведомство должно отвечать за выплату помощи.

В частности, некоторые чиновники считают, что это должен сделать Государственный департамент США, которому предоставлена часть функций USAID. Другие заявляют, что выплачивать средства должна Корпорация финансирования развития.

Reuters отмечает, что эта задержка помощи не связана с каким-либо давлением на Киев, а является следствием бюрократической путаницы в США.

Разочарование и опасения Киева

В то же время невыплата этих денег вызвала разочарование среди союзников Украины на фоне массированных ударов россиян по энергетическим объектам во время сильных морозов.

Украинский чиновник рассказал агентству, что Киеву известно о задержке, однако он опасается публично поднимать этот вопрос из-за риска дипломатического напряжения.