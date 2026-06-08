Гроші на дитину: як домогтися виплати аліментів, якщо боржник за кордоном

Українські судові рішення про стягнення аліментів можуть бути виконані не лише в нашій країні, а й за її межами. У Міністерстві юстиції роз'яснили, як саме змусити боржника платити, навіть якщо він перебуває за кордоном.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.
Головне:
Рішення українського суду не діє автоматично за кордоном. Щоб воно набуло юридичної сили в іншій державі, потрібно пройти процедуру міжнародного визнання. Загалом існують два ключові механізми:
При цьому суди інших держав не переглядають справу по суті, а лише перевіряють відповідність документів міжнародним договорам та національним вимогам.
Якщо один із батьків проживає за кордоном, Мін’юст радить діяти за наступним планом:
Після цього іноземний орган розглядає запит та вживає заходів для примусового стягнення коштів відповідно до місцевих законів.
Справи про аліменти сьогодні є однією з найпоширеніших категорій міжнародної правової допомоги, що дозволяє ефективно захищати права дітей, незважаючи на відстань.
Раніше ми писали про те, що в Україні змінили "підхід" до виплати окремих видів держдопомоги сім'ям із дітьми. Відтепер для цього достатньо єдиного спеціального рахунку.
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