Деньги на ребенка: как добиться выплаты алиментов, если должник за границей

Украинские судебные решения о взыскании алиментов могут быть выполнены не тв нашей стране, но и за его пределами. В Министерстве юстиции разъяснили, как именно заставить должника платить, даже если он находится за границей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
Главное:
Решение украинского суда не действует автоматически за рубежом. Чтобы оно приобрело юридическую силу в другом государстве, нужно пройти процедуру международного признания. В целом существуют два ключевых механизма:
При этом суды других государств не пересматривают дело по существу, а лишь проверяют соответствие документов международным договорам и национальным требованиям.
Если один из родителей проживает за границей, Минюст советует действовать по следующему плану:
После этого иностранный орган рассматривает запрос и принимает меры для принудительного взыскания средств в соответствии с местными законами.
Дела об алиментах сегодня являются одной из самых распространенных категорий международной правовой помощи, что позволяет эффективно защищать права детей, несмотря на расстояние.
Ранее мы писали о том, что в Украине изменили "подход" к выплате отдельных видов госпомощи семьям с детьми. Отныне для этого достаточно единого специального счета.
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