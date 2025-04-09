Гроші чи відпочинок? Що може зробити військовий з невикористаними днями відпустки

Скільки днів відпустки мають військові в Україні

Під час воєнного стану в Україні військовослужбовці мають право на 30 днів щорічної відпустки.

Проте у ТЦК розповіли, що використати всі дні вчасно не завжди можливо:

через бойову обстановку;

через нестачу особового складу в підрозділах;

на тлі інших причин.

Що можна зробити з невикористаними днями відпустки

Українцям пояснили, що перенести невикористані дні відпустки на наступний рік військовим не можна.

Водночас згідно з чинним законодавством:

їх можна використати перед звільненням;

за них можна отримати грошову компенсацію.

Якими є підстави нарахування грошової компенсації

Якщо людина вирішує взяти залишок відпустки (невикористані раніше дні) перед звільненням, після цього:

її виключають зі списків особового складу;

за ці дні нараховується грошове забезпечення.

Тим часом якщо взяти відпустку неможливо - передбачена грошова компенсація за всі невикористані дні, включаючи додаткові (наприклад, до 14 днів для УБД).

Розрахунок компенсації здійснюється з урахуванням:

посадового окладу;

окладу за званням;

надбавки за вислугу років;

додаткових виплат.

Як оформити компенсацію за невикористану відпустку

Для того, щоб оформити компенсацію за невикористані дні законної відпустки, військовому потрібно:

подати рапорт командиру частини;

вказати підставу та дату звільнення;

зазначити кількість днів невикористаної відпустки;

зазначити норму закону, що передбачає компенсацію.

Уточнюється, що детальніше про це йдеться:

у законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей";

у наказі Міністерства оборони України №260 ("Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам").

Публікація обласного ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)