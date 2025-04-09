Гроші чи відпочинок? Що може зробити військовий з невикористаними днями відпустки

У частини українських військових залишаються дні відпустки, які не вдалося використати впродовж року. Але що з ними робити - досі знають не всі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Волинського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Під час воєнного стану в Україні військовослужбовці мають право на 30 днів щорічної відпустки.
Проте у ТЦК розповіли, що використати всі дні вчасно не завжди можливо:
Українцям пояснили, що перенести невикористані дні відпустки на наступний рік військовим не можна.
Водночас згідно з чинним законодавством:
Якщо людина вирішує взяти залишок відпустки (невикористані раніше дні) перед звільненням, після цього:
Тим часом якщо взяти відпустку неможливо - передбачена грошова компенсація за всі невикористані дні, включаючи додаткові (наприклад, до 14 днів для УБД).
Розрахунок компенсації здійснюється з урахуванням:
Для того, щоб оформити компенсацію за невикористані дні законної відпустки, військовому потрібно:
Уточнюється, що детальніше про це йдеться:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про відпочинок для військових - які бувають підстави для відпустки та як її отримати.
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