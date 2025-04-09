Деньги или отдых? Что может сделать военный с неиспользованными днями отпуска

У части украинских военных остаются дни отпуска, которые не удалось использовать в течение года. Но что с ними делать - до сих пор знают не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Волынского областного ТЦК и СП в Facebook.
Во время военного положения в Украине военнослужащие имеют право на 30 дней ежегодного отпуска.
Однако в ТЦК рассказали, что использовать все дни вовремя не всегда возможно:
Украинцам объяснили, что перенести неиспользованные дни отпуска на следующий год военным нельзя.
В то же время согласно действующему законодательству:
Если человек решает взять остаток отпуска (неиспользованные ранее дни) перед увольнением, после этого:
Между тем если взять отпуск невозможно - предусмотрена денежная компенсация за все неиспользованные дни, включая дополнительные (например, до 14 дней для УБД).
Расчет компенсации осуществляется с учетом:
Для того чтобы оформить компенсацию за неиспользованные дни законного отпуска, военному нужно:
Уточняется, что подробнее об этом говорится:
Напомним, ранее мы рассказывали об отдыхе для военных - какие бывают основания для отпуска и как его получить.
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