Деньги или отдых? Что может сделать военный с неиспользованными днями отпуска

Сколько дней отпуска имеют военные в Украине

Во время военного положения в Украине военнослужащие имеют право на 30 дней ежегодного отпуска.

Однако в ТЦК рассказали, что использовать все дни вовремя не всегда возможно:

из-за боевой обстановки;

из-за недостатка личного состава в подразделениях;

на фоне других причин.

Что можно сделать с неиспользованными днями отпуска

Украинцам объяснили, что перенести неиспользованные дни отпуска на следующий год военным нельзя.

В то же время согласно действующему законодательству:

их можно использовать перед увольнением;

за них можно получить денежную компенсацию.

Каковы основания начисления денежной компенсации

Если человек решает взять остаток отпуска (неиспользованные ранее дни) перед увольнением, после этого:

его исключают из списков личного состава;

за эти дни начисляется денежное обеспечение.

Между тем если взять отпуск невозможно - предусмотрена денежная компенсация за все неиспользованные дни, включая дополнительные (например, до 14 дней для УБД).

Расчет компенсации осуществляется с учетом:

должностного оклада;

оклада по званию;

надбавки за выслугу лет;

дополнительных выплат.

Как оформить компенсацию за неиспользованный отпуск

Для того чтобы оформить компенсацию за неиспользованные дни законного отпуска, военному нужно:

подать рапорт командиру части;

указать основание и дату увольнения;

указать количество дней неиспользованного отпуска;

указать норму закона, предусматривающую компенсацию.

Уточняется, что подробнее об этом говорится:

в законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей";

в приказе Министерства обороны Украины №260 ("Об утверждении Инструкции о порядке выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины и некоторым другим лицам").

Публикация областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/volynarmy)