Гроші чи продукти? В ООН пояснили, як часто українці можуть отримувати допомогу

Читайте також: В ООН назвали критерії допомоги українцям

Яку допомогу і як часто надає ВПП ООН

За його словами, п’ятиденні продуктові набори є разовою екстреною допомогою. Їх зазвичай надають під час евакуації або в транзитних центрах. Паралельно таких людей реєструють для отримання грошової підтримки.

Для прифронтових громад ВПП доставляє щомісячні продуктові набори вагою 13 кг. Їх розподіляють орієнтовно раз на місяць - залежно від безпекової ситуації та наявного фінансування. Такий набір покриває близько 60% середньомісячної потреби людини в калоріях і забезпечує базовий поживний баланс за рахунок продуктів тривалого зберігання.

Також ВПП надає грошову допомогу, яка може виплачуватися кілька місяців поспіль. Наприклад:

після обстрілів, які пошкодили житло, або під час евакуації виплачується багатоцільова грошова допомога у розмірі 10 800 гривень на людину ;

; для мешканців районів поблизу лінії фронту, де працюють ринки, діє програма щомісячної підтримки у розмірі 1 200 гривень.



На яку допомогу від ООН можуть розраховувати українці (інфографіка: РБК-Україна)

Як контролюють розподіл допомоги

Антуан Валлас наголосив, що ВПП ООН працює за прозорими критеріями відбору отримувачів і має багаторівневу систему контролю, щоб допомога доходила саме до тих, хто її потребує.

На місцях організація співпрацює з локальними гуманітарними партнерами, які відповідають за реєстрацію, логістику та розподіл допомоги. Вони перевіряють документи та відповідність критеріям вразливості.

Окремо ВПП переглядає списки отримувачів і звіряє дані з іншими гуманітарними організаціями, щоб уникнути дублювання. Також моніторингові команди регулярно виїжджають в громади, спостерігають за процесом розподілу та збирають зворотний зв’язок від людей.

Крім того, в організації діє безкоштовна гаряча лінія, куди можна звернутися зі скаргами або повідомити про можливі порушення під час надання допомоги.