Гроші на бізнес: три програми для ветеранів, які допоможуть відкрити власну справу

Українські військові та члени їхніх родин можуть отримати гроші на започаткування й розвиток власної справи. Крім державної програми, яка надає до 1 млн грн, діють також освітньо-грантові ініціативи для ветеранів, які фінансують запуск власного бізнесу.
Про те, як ветеранам отримати грант на розвиток власної справи, розповідає РБК-Україна.
Мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес разом із мережею мультимаркетів "Аврора" запустили освітньо-грантову програму для військових і їхнього другого з подружжя, щоб допомогти у відкритті або просуванні своєї справи.
Програма пропонує:
Після навчання учасники зможуть презентувати свої бізнес-проекти. 50 учасників, які покажуть найкращі результати зможуть отримати по 100 000 гривень на створення або розвиток власного бізнесу.
Для участі у програмі потрібно подати заявку до 16 червня, заповнивши дані тут.
Український ветеранський фонд дає можливість отримати 20 тисяч гривень на купівлю товарів та обладнання, для відкриття або розвитку власного бізнесу.
Подавати заявки на отримання одноразової допомоги можуть ветеран, його дружина чи чоловік, батько, матір, дитина учасника чи учасниці бойових дій, а також загиблих захисників.
Необхідні документи для отримання гранту:
Якщо ви відповідаєте вимогам, то треба заповнити заяву на сайті фонду. Після перевірки документів і схвалення заявки, кошти надійдуть протягом 10 днів. Проект діє до завершення воєнного стану.
Держава надає допомогу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей на відкриття власного бізнесу.
Члени сім’ї ветеранів (чоловік, дружина) можуть отримати:
Учасники бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстровані як фізична особа-підприємець, можуть отримати:
Щоб отримати грант, потрібно:
Заявки на отримання гранту можна подавати до 29 грудня 2024 року.
Додамо, що на кінець квітня 2024 року ухвалено 552 рішень щодо надання грантів для ветеранів та другого з подружжя. Такі дані наводить Міністерство економіки. Найчастіше ветерани відкривають свій бізнес у сфері торгівлі та ремонту (25% грантів), виробництві (18%), кафе та пекарні (16%), послуги (8%).
Читайте також про те, як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію.
Раніше ми писали про те, як пройти безкоштовну реабілітацію в Україні та за кордоном.
Під час підготовки публікації використали матеріали: Мінцифра/Telegram, Державна служба зайнятості, Український ветеранський фонд.