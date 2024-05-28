Деньги на бизнес: три программы для ветеранов, которые помогут открыть свое дело

До 100 тысяч гривен по программе "Траектория"

Сеть центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" вместе с сетью мультимаркетов "Аврора" запустили образовательно-грантовую программу для военных и их второго супруга, чтобы помочь в открытии или продвижении своего дела.

Программа предлагает:

вебинар, как создать бизнес-план

групповые занятия с психологом

онлайн-лекции от ветеранов-предпринимателей

индивидуальные консультации

После обучения участники смогут представить свои бизнес-проекты. 50 участников, которые покажут лучшие результаты, смогут получить по 100 000 гривен на создание или развитие собственного бизнеса.

Для участия в программе нужно подать заявку до 16 июня, заполнив данные здесь.

20 тысяч гривен от ветеранского фонда

Украинский ветеранский фонд дает возможность получить 20 тысяч гривен на покупку товаров и оборудования для открытия или развития собственного бизнеса.

Подавать заявки на получение помощи может ветеран, его супруга/супруг, отец, мать, ребенок участника или участницы боевых действий, а также погибших защитников.

Необходимые документы для получения гранта:

паспорт заявителя с пропиской

выписка из ЕГР о ФЛП, или самозанятом лицо

документ, подтверждающий статус ветерана: удостоверение УБД, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны, удостоверение участника войны

документ, подтверждающий совместное проживание с ветераном до войны: свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка

документы, подтверждающие покупку инвентаря после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами (чек или расходная накладная)

Если вы отвечаете требованиям, то нужно заполнить заявление на сайте фонда. После проверки документов и одобрения заявки средства поступят в течение 10 дней. Проект действует до завершения военного положения.

До 1 миллиона гривен от государства по программе "Власна справа"

Государство оказывает помощь участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей на открытие собственного бизнеса.

Члены семьи ветеранов (супруг, супруга) могут получить:

до 250 тыс. гривен - тогда создается одно рабочее место

от 250 тыс. до 500 тыс. гривен - создается два рабочих места

Участники боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, которые зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель, могут получить:

до 250 тыс. гривен - тогда создается одно рабочее место

от 250 тыс. до 500 тыс. гривен - создается два рабочих места

от 500 тыс. до 1 млн гривен - создается четыре рабочих места, получатель должен быть зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель не менее 36 месяцев до момента подачи заявления на получение гранта, вносит сумма софинансирования за счет собственных или кредитных средств (30% стоимости проекта)

Чтобы получить грант, нужно:

оформить заявление и составить бизнес-план

подать заявление и бизнес-план через портал ДЕЙСТВИЕ

заявление, подаваемое членом семьи, должно быть согласовано с супругой или супругом получателя (реализуется средствами портала "ДІЯ")

пройти собеседование в региональном центре занятости

дождаться решения от государственного центра занятости, которое поступит в личный кабинет на портале "ДІЯ"

в течение 20 рабочих дней со дня получения сообщения: если вы физическое лицо - зарегистрируйтесь как ФЛП - обратитесь в АО "Ощадбанк", заключите договор гранта и подайте документы на открытие счета

используйте деньги на открытие и развитие собственного дела

Заявки на получение гранта можно подавать до 29 декабря 2024 года.

Добавим, что на конец апреля 2024 принято 552 решений по предоставлению грантов для ветеранов и их супругов. Такие данные приводит Министерство экономики. Чаще всего ветераны открывают свой бизнес в сфере торговли и ремонта (25% грантов), производстве (18%), кафе и пекарне (16%), услуги (8%).