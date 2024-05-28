Деньги на бизнес: три программы для ветеранов, которые помогут открыть свое дело

Украинские военные и члены их семей могут получить деньги на отрытие и развитие собственного дела. Кроме государственной программы, которая предоставляет до 1 млн грн, действуют также образовательно-грантовые инициативы для ветеранов, финансирующих запуск собственного бизнеса.
О том, как ветеранам получить грант на развитие собственного дела, рассказывает РБК-Украина.
Сеть центров поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" вместе с сетью мультимаркетов "Аврора" запустили образовательно-грантовую программу для военных и их второго супруга, чтобы помочь в открытии или продвижении своего дела.
Программа предлагает:
После обучения участники смогут представить свои бизнес-проекты. 50 участников, которые покажут лучшие результаты, смогут получить по 100 000 гривен на создание или развитие собственного бизнеса.
Для участия в программе нужно подать заявку до 16 июня, заполнив данные здесь.
Украинский ветеранский фонд дает возможность получить 20 тысяч гривен на покупку товаров и оборудования для открытия или развития собственного бизнеса.
Подавать заявки на получение помощи может ветеран, его супруга/супруг, отец, мать, ребенок участника или участницы боевых действий, а также погибших защитников.
Необходимые документы для получения гранта:
Если вы отвечаете требованиям, то нужно заполнить заявление на сайте фонда. После проверки документов и одобрения заявки средства поступят в течение 10 дней. Проект действует до завершения военного положения.
Государство оказывает помощь участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей на открытие собственного бизнеса.
Члены семьи ветеранов (супруг, супруга) могут получить:
Участники боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, которые зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель, могут получить:
Чтобы получить грант, нужно:
Заявки на получение гранта можно подавать до 29 декабря 2024 года.
Добавим, что на конец апреля 2024 принято 552 решений по предоставлению грантов для ветеранов и их супругов. Такие данные приводит Министерство экономики. Чаще всего ветераны открывают свой бизнес в сфере торговли и ремонта (25% грантов), производстве (18%), кафе и пекарне (16%), услуги (8%).
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В ходе подготовки публикации использовали материалы: Минцифра/Telegram, Государственная служба занятости, Украинский ветеранский фонд.