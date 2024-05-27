Коштом держави. Як пройти безкоштовну реабілітацію в Україні та за кордоном

Українці, які перенесли важкі стани чи операції, можуть отримати реабілітацію безкоштовно. Послуги можна отримати як у медичних закладах в Україні, так і за кордоном.

Як пройти реабілітацію коштом держави, РБК-Україна розповідає з посиланням на благодійний фонд "Право на захист".

Хто може отримати безкоштовну реабілітацію

Адвокаційна координаторка фонду Ксенія Гедз розповідає, що українці можуть пройти реабілітацію коштом держави при станах здоров'я, які виникли після:

гострого інфаркту міокарда;

операцій на клапанах серця;

гострого мозкового інсульту;

травм або ампутації кінцівок;

уражень нервової системи.

До отримувачів реабілітації належать:

люди з інвалідністю;

з обмеженнями повсякденного функціонування (втратою нормального рівня життєдіяльності);

ті, у кого захворювання, травми, вроджені порушення або інші стани здоров’я можуть призвести до обмеження повсякденного функціонування або стійкого обмеження життєдіяльності.

Щоб отримати реабілітацію за Програмою медичних гарантій, необхідно мати декларацію, укладену з лікарем. Після обстеження лікар приймає рішення, чи має людина підстави для надання їй реабілітаційної допомоги. У стаціонарних умовах направлення дає лікуючий лікар.

У реабілітаційному закладі пацієнта обстежать та розроблять індивідуальний реабілітаційний план.

Відео: Як отримати реабілітацію (youtube.com/БФ "Право на захист")

Які пакети реабілітації передбачені у 2024 році

Щороку Уряд України затверджує порядок реалізації Програми медичних гарантій та пакети реабілітаційних послуг. У 2024 році держава оплачує такі пакети:

реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах;

реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах;

медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя.

Реабілітацію можна пройти в закладах, які уклали договір з Національною службою здоров'я України.

Як пройти реабілітацію за кордоном

За кордон на реабілітацію лікарі можуть скерувати пацієнтів для надання високоспеціалізованої медичної допомоги:

з травмами, внаслідок війни;

дітей з рідкісними захворюваннями;

дітей та дорослих з новоутвореннями;

та пацієнтів з опіками 2-4 ступеня та електротермічними ураженнями.

Для направлення треба звернутися до сімейного чи лікуючого лікаря або заповнити електронну заявку на сайті МОЗ України.

Фото: Медична евакуація (gettyimages.com)

Куди звертатися, якщо права на реабілітацію порушують

У благодійному фонді "Право на захист" розповідають, що у разі порушення прав на реабілітацію можна звертатися до головного лікаря чи директора медичного закладу або Департаменту охорони здоров’я у регіоні, Національної служби здоров'я України (НСЗУ) чи МОЗ України. Таке звернення можна здійснити через контакт-центри або письмово.

НСЗУ: короткий номер контакт-центру – 1677, адреса для письмових скарг: 04073, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19;

МОЗ України: гаряча лінія 0 800 505 201, адреса для письмових скарг: 01601, м. Київ, вул. Грушевського 7.

У випадку вимоги оплатити послуги з реабілітації можна звернутися із заявою до правоохоронних органів.

Безплатну юридичну допомогу щодо реабілітації у сфері охорони здоров’я можна отримати у БФ "Право на захист" за телефонами: +38 (099) 507 50 90, +38 (068) 507 50 90, +38 093 507 50 90. Телеграм: https://t.me/pravonazahyst, чат-бот chatbot.r2p.org.ua.