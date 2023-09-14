Гроші на армію, зростання пенсій та зарплат. Головні пріоритети бюджету-2024

Коли з'явиться бюджет-2024

Згідно з вимогами закону, документ мають внести до Верховної Ради до 15 вересня.

"Його розробка вже на фінальній стадії", - говорив ще тиждень тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідно до процедури, після реєстрації його мають подати на засіданні Ради. За результатами обговорень, документ можуть відхилити. У такому разі Кабмін зобов'язаний протягом семи днів подати проект із обґрунтуванням внесених змін.

Якщо документ прийнято до розгляду, то розпочинається підготовка до першого читання. На цей час профільний бюджетний комітет Ради приймає пропозиції. Поправки та доповнення можуть пропонувати усі суб'єкти законодавчої ініціативи від президента до Нацбанку. Крім того, Рахункова палата до 1 жовтня має провести експертизу проекту.

Після висновків профільного комітету до 20 жовтня має відбутися перше читання. Схвалені бюджетні висновки мають враховуватись Кабміном під час підготовки до другого читання.

Під час другого читання затверджуються загальний обсяг дефіциту (профіциту), максимальний держборг, загальні суми доходів і витрат, розмір мінімальної зарплати, прожитковий мінімум та низка інших показників. Інші статті проекту, які не прийняті у другому читанні, переносяться на третє

Закон про державний бюджет на 2024 рік має бути ухвалений до 1 грудня.

Три пріоритети

Прем'єр Шмигаль виділяє три пріоритети. Головним залишається сектор безпеки та оборони. Другим будуть соціальні виплати, зарплати лікарів та вчителів.

"Плануємо двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, фінансуватимуться субсидії, допомоги ВПО та інші виплати", - наголосив він.

Третій пріоритет - відновлення. Причому, як завершення поточних проектів, так і запуск нових.

Оборонний бюджет не уріжуть

Президент України Володимир Зеленський в одному зі звернень заявив, що оборона та безпека залишаються "номером один". І оборонний бюджет буде щонайменше на рівні цього року, тобто 1 трлн 600 млрд гривень.

Як додали у Мінфіні, у проекті на 2024 рік передбачено першочергове фінансування цього сектору. Пропонується направити військовий податок на доходи фізосіб (ПДФО) до спеціального фонду держбюджету на розвиток оборонно-промислового комплексу.

"За 2023 рік прогнозована сума становитиме понад 96 млрд гривень. У той час як у 2021 році - близько 12 млрд гривень. Зростання відбувається лише тому, що держава збільшує витрати на сектор оборони та зарплати військових", - заявив сьогодні Денис Шмигаль.

На дрони та зброю майже +100 млрд

До бюджету-2024 закладаються додаткові гроші на виробництво зброї, а також на виробництво та закупівлю дронів.

"Плюс майже 100 млрд гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, якою займається Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже добрі, яскраві результати", – говорив Зеленський.

Сьогодні Шмигаль уточнив, що на ці статті виділять 93,7 млрд гривень.

Що буде з курсом долара

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, середньорічний курс очікується на позначці 41,4 гривень за долар. Цей прогноз увійшов до економічного макропрогнозу уряду, затвердженого під час підготовки бюджету-2024.

Водночас, прогноз ніяк не впливає на офіційні курси Нацбанку. І зазвичай ніколи не збігається із реальним курсом. Наприклад, до бюджету-2023 закладали середньорічний курс 42,2 гривні за долар, при цьому його досі зберігають фіксованим на позначці 36,6.

Соціальні витрати та пенсії

На соціалку спрямують щонайменше 469 млрд гривень. На систему охорони здоров'я виділяються додаткові кошти як мінімум +24 млрд гривень до витрат 2023 року. Також закладається зростання витрат на освіту, насамперед на зарплати вчителів та викладачів.

Щодо пенсій, то українцям обіцяють "суттєву індексацію". Вона запланована на березень, як і передбачено відповідним законом. У Міністерстві соцполітики казали, що розмір залежатиме від рівня інфляції та середньої зарплати.

Щодо ветеранів, то "визначено нові підходи для їх комплексної та максимально якісної підтримки", кажуть у Мінфіні.

Наскільки підвищать мінімалку

Про підвищення мінімальної зарплати, яка зараз становить 6700 гривень, кажуть не лише в уряді. За словами президента Зеленського, вона почне зростати у І півріччі 2024-го.

Згідно з прогнозами Мінфіну, можливе зростання мінімалки у два етапи:

з 1 січня 2024 року - до 7 100 гривень

з 1 липня 2024 року - до 8 000 гривень

Зазначимо, нинішній рівень 6700 гривень не змінювався з жовтня 2022 року.

Зарплати чиновникам по-новому

З 2024 року запроваджується нова система посадових окладів в органах державної влади. Витрати цього закладено у проект бюджету.

Як заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, нова модель передбачає посилення ролі посадового окладу та зниження варіативних складових, таких як преміъ. Розмір мінімального грейду буде прив'язано до мінімальної заробітної плати.

"Це дозволить підвищити ефективність діяльності держслужбовців та запровадити прозорі та справедливі умови оплати праці", - додав заступник міністра.

Зазначимо, грейд - це групування посад за певними чинниками визначення постійного обсягу оплати труда.

Ресурс місцевих бюджетів буде більшим, ніж у 2021

Прем'єр Денис Шмигаль сьогодні повідомив, що накопичені понад 200 млн гривень місцевих бюджетів та бюджетних установ залишаться у розпорядженні місцевої влади.

"Тим громадам, яким об'єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію. Таким чином, ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд гривень більше, ніж був у 2021 до повномасштабного вторгнення", - додав він.

Які є ризики

Міністр фінансів Сергій Марченко наголошує, що головні ризики пов'язані з міжнародною допомогою. Якщо вона не надходитиме вчасно, це створить проблеми. У такому разі уряд буде змушений залучати кошти всередині країни, що може негативно вплинути на економічну динаміку.

"Ми не хотіли б цю макроекономічну стабільність, досягнуту ціною надзвичайних зусиль, якимось чином провокувати чи створювати проблеми в майбутньому. Робимо все, щоб залучити ці (зовнішні, - ред.) кошти", - сказав він.