"Грошей немає навіть на зарплати": перехоплення ГУР показало кризу в регіонах РФ

У перехопленій розмові мова йде про плани скоротити до 20 відсотків працівників адміністративних структур.

"В бюджетах немає грошей навіть на виплату заробітних плат", - говорить місцева мешканка.

За її словами, влада намагається уникнути прямого звільнення, пропонуючи скороченим працівникам інші посади. Водночас це супроводжується додатковими бюрократичними вимогами та необхідністю отримувати нову освіту, що викликає обурення серед людей.

"Людей фактично "виганяють" з однієї структури, аби штучно працевлаштувати в іншій, створюючи нові формальні посади без реального змісту роботи", - зізнається співрозмовниця не розуміючи логіки таких рішень.

Окремо у розмові згадується і брак інфраструктури для громадських ініціатив - мешканці хочуть зібратися, щоб обговорити власні проблеми, однак не мають навіть приміщень для зустрічей.

При цьому, за словами жінки, фінансування будинків культури формально не скорочують, хоча реальна потреба в них лише зростає.