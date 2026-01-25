"Денег нет даже на зарплаты": перехват ГУР показал кризис в регионах РФ

В перехваченном разговоре речь идет о планах сократить до 20 процентов работников административных структур.

"В бюджетах нет денег даже на выплату заработных плат", - говорит местная жительница.

По ее словам, власти пытаются избежать прямого увольнения, предлагая сокращенным работникам другие должности. В то же время это сопровождается дополнительными бюрократическими требованиями и необходимостью получать новое образование, что вызывает возмущение среди людей.

"Людей фактически "выгоняют" из одной структуры, чтобы искусственно трудоустроить в другой, создавая новые формальные должности без реального содержания работы", - признается собеседница, не понимая логики таких решений.

Отдельно в разговоре упоминается и отсутствие инфраструктуры для общественных инициатив - жители хотят собраться, чтобы обсудить собственные проблемы, однако не имеют даже помещений для встреч.

При этом, по словам женщины, финансирование домов культуры формально не сокращают, хотя реальная потребность в них только растет.