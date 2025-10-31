"Грошей немає". У КМДА відповіли, чи будуть у Києві ялинка й новорічні святкування

Рішення щодо встановлення новорічної ялинки в Києві та формату міських святкувань буде ухвалене після консультацій із командуванням сил оборони міста. Основним фактором залишаються поточна безпекова ситуація та діючі обмеження.
Про це РБК-Україна повідомили в КМДА.
У КМДА наголошують, що у міському бюджеті 2025 року не передбачено коштів на встановлення головної ялинки країни на Софійській площі.
"Виділення коштів з бюджету міста Києва по галузі "Культура і мистецтво" на закупівлю, встановлення, розробку дизайну, облаштування та обслуговування головної новорічної ялинки, відзначення Різдва Христового та Нового року, проведення тематичних заходів тощо не передбачено", - повідомили у відомстві.
У КМДА підкреслюють, що остаточне рішення щодо можливості встановлення головної новорічної ялинки, концепції та формату міських новорічних святкувань ухвалюватимуть з урахуванням безпеки киян та рекомендацій сил оборони міста.
КМДА зазначили, що тривалість комендантської години під час зимових свят визначатиме військове командування, з огляду на поточну та прогнозовану безпекову ситуацію напередодні Різдва та Нового року.
Додамо, що у попередні роки під час дії воєнного стану ялинку в Києві встановлювали на спонсорські гроші, оскільки бюджет не передбачав таких витрат.
У 2024 році святкове дерево було білим із блакитними гірляндами. Білий колір символізував біле полотно - життя із чистого аркуша, а блакитні гірлянди - чисте небо над країною.
Нагадаємо, що тепер ялинку традиційно засвічують 6 грудня - у День Св. Миколая за новим стилем.
