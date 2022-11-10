Громов про лінію оборони окупантів: підійдемо - подолаємо

Українські військові наразі детально вивчають процес відбудови російськими окупантами лінії оборони (так званої "лінії Вагнера") та обдумують, як краще її подолати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу .

За його словами, інженерні загородження мають на меті або заборонити, або ускладнити просування військ противника. Це можуть бути як вибухові, так і не вибухові загородження.

Проте Громов підкреслив, що історія воєн демонструє, що на кожну зброю виготовлявся засіб протидії.

"Так, відповідно, і у нас є засоби, і завдяки країнам партнерам, щодо подолання вибухових загороджень. На даний час ми ретельно вивчаємо хід відбудови так званої лінії і продумуємо, як її долати. Але можу вам впевнено сказати, що підійдемо - подолаємо", - додав він.