Громов про лінію оборони окупантів: підійдемо - подолаємо
Українські військові наразі детально вивчають процес відбудови російськими окупантами лінії оборони (так званої "лінії Вагнера") та обдумують, як краще її подолати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу.
За його словами, інженерні загородження мають на меті або заборонити, або ускладнити просування військ противника. Це можуть бути як вибухові, так і не вибухові загородження.
Проте Громов підкреслив, що історія воєн демонструє, що на кожну зброю виготовлявся засіб протидії.
"Так, відповідно, і у нас є засоби, і завдяки країнам партнерам, щодо подолання вибухових загороджень. На даний час ми ретельно вивчаємо хід відбудови так званої лінії і продумуємо, як її долати. Але можу вам впевнено сказати, що підійдемо - подолаємо", - додав він.
Раніше повідомлялося, що росіяни будують оборонні протитанкові укріплення ("лінію Вагнера") для того, щоб інтегрувати річку Сіверський Донець в зону оборони та спробувати стримувати швидкі контрнаступи українських військ.
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла про те, що окупанти також зміцнюють свої позиції в районах окупації на півдні та сході України. Так, навколо Маріуполя почали встановлювати залізобетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як "зуби дракона".
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