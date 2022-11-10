Громов о линии обороны оккупантов: подойдем - преодолеем

Украинские военные подробно изучают процесс сооружение российскими оккупантами линии обороны (так называемой "линии Вагнера") и обдумывают, как лучше ее преодолеть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова на брифинге .

По его словам, инженерные заграждения преследуют цель либо запретить, либо усложнить продвижение войск противника. Это могут быть как взрывные, так и не взрывные заграждения.

Однако Громов подчеркнул, что история войн демонстрирует, что на каждое оружие производилось средство противодействия.

"Так, соответственно, и у нас есть средства, и благодаря странам-партнерам, по преодолению взрывных заграждений. В настоящее время мы тщательно изучаем ход сооружение так называемой линии и продумываем, как ее преодолевать. Но могу вам уверенно сказать, что подойдем - преодолеем", - добавил он.